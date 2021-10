USA: Bude hůř

26. 10. 2021 / Milan Kohout

Rozdělení bostonské společnosti na ukrutně bohaté a ukrutně chudé díky neoliberálnímu kapitalismu posledních let začíná akcelerovat.

Bezohlednou, takzvanou “gentrifikací” přetváří zbohatlická třída obyvatel celé městské čtvrtě k obrazu luxusního bydlení a tím vytáčí do neuvěřitelných výšek nájmy a vytlačuje chudší lidí z těchto území.

Jen zázrakem v jedné takové čtvrti, v budově obývané jen umělci, již patnáct let bydlím. Před lety jsme si zde v bostonském přístavu společnými silami vytvořili únikové bydlení s regulovaným najemným a tím jsme se obrnili proti vytlačení ze čtvrti. Ale většina mých ostatních kámošů umělců se už dávno musela z této původně umělci obývané čtvrti odstěhovat.



Na vlastní oči pozoruji, jak nás během let postupně oblopily desítky nových architektonicky odporných budov s luxusními byty, obklopené předraženými restauracemi, kde se každým dnem chechtají při speciálních pokrmech ti bezohledným neoliberalismem vyvolení. Na vlastní oči pozoruji, jak nás během let postupně oblopily desítky nových architektonicky odporných budov s luxusními byty, obklopené předraženými restauracemi, kde se každým dnem chechtají při speciálních pokrmech ti bezohledným neoliberalismem vyvolení.





Ale téměř co by kamenem od nás dohodil se rozrůstá obrovský stanový tábor zubožených bezdomovců, co se moc nechechtají.





Dnes jsem se mezi ně šel podívat a celá scéna mě připoměla filmové scény Chaplinových filmů, zobrazující ukrutné rozdíly mezi bohatými a chudými tehdejší doby.







Z jednoho stanu vedle mě se vysunula ruka a vylila kbelík moči na chodník.





Připadá mě, že lidé už zapoměli, že tehdejší doba šílených společenských rozdílů vedla až ke světové válce.









