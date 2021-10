Počet mrtvých na covid v Evropě za poslední týden stoupl o 14 procent

28. 10. 2021

čas čtení 1 minuta





Ve středu 27. října zaznamenala Česká republika 5824 nákaz je to od předchozího dne pokles o 450 denních nákaz. Hospitalizováno je 1277 osob, je to denní nárůst o 131 osob. Celkem zemřelo v ČR 30 648 lidí, je to denní nárůst o 41 mrtvých.



Počet nákaz v jednotlivých okresech stále stoupá. Nejpostiženější jsou Prostějov (565 nákaz na 100 000 obyvatel),České Budějovice (540 nákaz na 100 000 obyvatel), Ostrava (485 nákaz na 100 000 obyvatel), Prachatice (421 nákaz na 100 000 obyvatel), Brno venkov (447 nákaz na 100 000 obyvatel). Praha má 318 nákaz na 100 000 obyvatel. ZDE



- Evropa je nyní jediným regionem, kde stoupá počet nákaz i úmrtí na covid. Za poslední týden stoupl v Evropě počet nákaz o 18 procent, stoupl za poslední tři týdny už napotřetí. Počet úmrtí stoupl o 14 procent.



- Desetitisíce vakcín firmy AstraZeneca v Austrálii prošly a je nutno je zlikvidovat, navzdory opakovaným a nevyslyšeným žádostem, aby bohaté země poslaly své vakcíny do chudých zemí.



- Izrael bude of 1. listopadu do země vpouštět očkované turisty.



- Británie ve středu zaznamenala 43 941 nových denních nákaz a 207 úmrtí.



- Covid silně postihuje středovýchodní Evropu. Nákaza silně roste v Bulharsku, v Polsku, v Maďarsku a v ČR.

