Greta Thunberg v televizi BBC: Na summit COP 26 mě nepozvali

31. 10. 2021

čas čtení 7 minut



V neděli dopoledne odvysílala televize BBC v pravidelném pořadu Marr (obdoba českého pořadu Václava Moravce) při příležitosti zahájení klimatického summitu COP 26 v Glasgow (v britských médiích se nemluví skoro vůbec o ničem jiném) delší rozhovor s klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Ta mluvila velmi rozumně. Jen části tohoto rozhovoru jsou k dispozici na internetuu ve fragmentech:



Andrew Marr: Požádali vás, abyste na klimatické konferenci v Glasgow COP 26 promluvila?

Greta Thunberg: Já nevím. Je to velmi nejasné. Ne oficiálně.



Když jste vedoucím politikem nejmocnější země na světě, máte obrovskou odpovědnost. A když Spojené státy dnes rozšiřují svou infrastrukturu fosilních paliv, je to jasný signál, že nepovažují klimatickou krizi za nouzovou situaci.



Ale potřebujeme více reprezentace z globálního jihu. Není to férové, když například jedna země vyšle obrovské množství delegátů. A pak jiná země skoro vůbec není zastoupena. Už to vytváří nerovnováhu. A klimatická spravedlnost je v jádru celé této krize stejně jako klimatická nespravedlnost. A pokud budeme ignorovat historickou odpovědnost zemí na globálním severu a pokud to budeme při samotné vyjednávání ignorovat, nebudeme mít úspěšný výsledek.



Samozřejmě nejde jen o mně. Mnoho lidí se asi obává, že když pozve příliš mnoho "radikálních" mladých lidí, způsobí to, že by vypadali špatně.



Proč by Británie měla provádět změny, když Čína stále ještě znečišťuje ovzduší?



Andrew Marr: Od nás v Británii se požaduje, abychom zlikvidovali plynové topení, abychom změnili způsob, jímž vytápíme a izolujeme své příbytky, Mnoho rodin tohle velmi silně finančně postihne. A ti lidé sedí doma a říkají si: Proč bychom to měli dělat my, když Čína například ještě staví nové uhelné elektrárny? Proč bychom my měli být v čele?



Greta Thunberg: Ano. Přesně. To říkají všichni. A proto je to tak těžké. Protože vždycky můžete obvinit někoho jiného. Ve Švédsku, například, my můžeme říci: Proč bychom tohle měli dělat my, podívejte se přece na Británii. Vždycky existuje někdo, koho můžete obvinit. Proto je důležitější, abychom spolupracovali. mezinárodně a globálně, aby všichni provedli ty změny. Nejen naléhat na Čínu, která stále ještě staví uhelné elektrárny. Což je dneska hodně mimo realitu, mám-li to tak říct.



Andrew Marr: A, samozřejmě, vy jste ze Švédska a jako ve Švédsku je tam svoboda protestovat. Zajímavé protesty a různé hlasy. Není to nutně stejné v Číně a v Rusku a v dalších zemích. Hovoříte s klimatickými aktivisty v Číně o tom, co oni tam dělají?



Greta Thunberg: Ano, hovořím, pokud mohu. Dává to naši perspektivu do úplně nové perspektivy, způsobuje to, že je člověk tolik vděčný, že my smíme protestovat, to nám dává větší odpovědnost, protože my máme právo protestovat, a proto to právo musíme používat. Nejen kvůli nám, ale pro všechny, a zejména pro ně, musíme jim pomáhat.





Why should the UK be making changes when China is still polluting?



"That's what everyone says... you can always blame someone else," says climate activist Greta Thunberg, in Sweden "we can say why should we do this… just look at the UK"

https://t.co/eAOqnN487f #Marr pic.twitter.com/BeJUeACFHa — BBC Politics (@BBCPolitics) October 31, 2021

Would Greta Thunberg stand for elected office?



"We need to reach a critical mass with people who are demanding change... it's more efficient to do that on the streets than to do it from inside"

https://t.co/eAOqnN487f #Marr pic.twitter.com/XDU3NAhddR — BBC Politics (@BBCPolitics) October 31, 2021

What does halving air passenger duty on domestic flights say about the UK’s climate commitments?



It shows a “pattern” of "avoiding taking real action” and not viewing the climate crisis as a "main priority," says climate activist Greta Thunberg

https://t.co/eAOqnN487f #Marr pic.twitter.com/GGyjkL2z5z — BBC Politics (@BBCPolitics) October 31, 2021

Watch this Q&A between Marr and Thunberg. Maybe one can use that answer as a template for many other current issues. pic.twitter.com/lTDzYifhnP — Aram (@AProfAram) October 31, 2021

Je vám teď osmnáct. Ve Švédsku byste mohla kandidovat na volenou politickou funkci. Uvažovala jste o tom? Určitě byste měla obrovskou podporu.Uvažovala jsem o této možnosti, ale ne. Ne v tuto chvíli. To, čeho je teď zapotřebí, je zapotřebí velké změny v narativu o klimatické krizi. Musíme dosáhnout kritického množství lidí, kteří požadují změnu. A v této chvíli je efektivnější to dělat v ulicích než to dělat zevnitř.: Ale možná jednoho dne. Možná jednoho dne v budoucnosti, až zvítězíte ve válce o veřejné mínění.Britská vláda právě oznámila, že o polovinu sníží zdanění vnitrostátních letenek. Co to vypovídá o postoji britské vlády vůči klimatické změně?No, je samozřejmě možno o tom mluvit jako o jednotlivém politickém rozhodnutí. Ale když vidíte vzorec těchto strategických rozhodnutí, které se neustále vyhýbají skutečně konkrétním krokům, pak si myslím, že lze z tohoto vzorce dojít k určitým závěrům. Že boj proti klimatické krizi není vlastně v současnosti naší hlavní prioritou.Takže jde skutečně o nutnost nátlaku od veřejnosti. V Británii ted probíhá velká kontroverze ohledně taktiky. O tom vy hodně víte. O blokovální ulic, a tak dále. Spousta lidí by řekla, že tyto taktiky lidi odrazují."Myslím, že pokud nikdo není zraněn, myslím si, že někdy musíte některé lidi rozzlobit. Hnutí školních stávek by nikdy nevzrostlo do takové velikosti, kdyby nebylo konfliktů, kdyby to některé lidi opravdu nenaštvalo."Když slyšíte od vlád jen slova a nedochází k činům, které potřebujete, pokaždé, když zahájíte kampaň, vyvolá to pozornost a pak se to ztratí ve složitostech demokratické politiky, existuje okamžik, kdy si řeknete: Víte co, Greto? Já se vzdávám. Nemohu dosáhnout změny, které je zapotřebí.Ne, alespoň ne teď. Protože my víme, že změna je možná. Můžeme se podívat zpět do historie a uvědomit si, že se ve společnosti uskutečnily obrovské změny, které byly bezprecedentní. Kdybychom měli pocit, že není žádná naděje, nebyli bychom aktivisty. Jsme aktivisty, protože jsme velmi pozitivní ohledně toho, že dokážeme dosáhnout změny.







