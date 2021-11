Koronavirus: Globální počet mrtvých překročil 5 milionů

1. 11. 2021

čas čtení 3 minuty



V neděli 31. října zaznamenala Česká republika 2749 nákaz (o víkendech bývají v ČR statistiky nízké). Hospitalizováno je 1503 osob, to je nárůst od předchozího dne o 86 nemocných. Celkem zemřelo v ČR 30 775 lidí, od předchozího dne je to nárůst o 22 mrtvých. Míra nákazy za posledních 14 dní je v ČR 522 infekcí na 100 000 obyvatel.



Nejpostiženější jsou Prostějov (741 nákaz na 100 000 obyvatel), Ostrava (600 nákaz na 100 000 obyvatel), České Budějovice (538 nákaz na 100 000 obyvatel), Šumperk (469 nákaz na 100 000 obyvatel), Prachatice (480 nákaz na 100 000 obyvatel), Strakonice (438 nákaz na 100 000 obyvatel) Brno venkov (553 nákaz na 100 000 obyvatel) a Brno-město (517 nákaz na 100 000 obyvatel), Šumpert (455 nákaz na 100 000 obyvatel), Rokycany (428 nákaz na 100 000 obyvatel), Olomouc (426 nákaz na 100 000 obyvatel), Praha-východ (420 nákaz na 100 000 obyvatel), Domažlice (399 nákaz na 100 000 obyvatel) a skoro celá Morava. Praha má 357 nákaz na 100 000 obyvatel.



- Povinné nošení roušek ve veřejné dopravě v době špičky snížilo míru nákazy o 93,5 procent:

"Mandatory wearing of masks [on public transport]… during peak hours reduced infection rates by 93.5%…"https://t.co/Wech2sOCSl — Peter English #FBPE (@petermbenglish) October 31, 2021



- Globální počet mrtvých překročil 5 milionů. Vyplývá to z údajů Johns Hopkins University, Někteří experti, včetně odborníků ze Světové zdravotnické organizace, se však domnívají, že skutečný počet mrtvých je asi dvakrát až třikrát vyšší. Počet mrtvých na covid-19 daleko překračuje počet mrtvých na jiné virové infekce v 21. století a většinu virových infekcí z 20. století s výjimkou španělské chřipky.

V neděli 31. října zaznamenala Česká republika 2749 nákaz (o víkendech bývají v ČR statistiky nízké). Hospitalizováno je 1503 osob, to je nárůst od předchozího dne o 86 nemocných. Celkem zemřelo v ČR 30 775 lidí, od předchozího dne je to nárůst o 22 mrtvých. Míra nákazy za posledních 14 dní je v ČR 522 infekcí na 100 000 obyvatel.Nejpostiženější jsou Prostějov (741 nákaz na 100 000 obyvatel), Ostrava (600 nákaz na 100 000 obyvatel), České Budějovice (538 nákaz na 100 000 obyvatel), Šumperk (469 nákaz na 100 000 obyvatel), Prachatice (480 nákaz na 100 000 obyvatel), Strakonice (438 nákaz na 100 000 obyvatel) Brno venkov (553 nákaz na 100 000 obyvatel) a Brno-město (517 nákaz na 100 000 obyvatel), Šumpert (455 nákaz na 100 000 obyvatel), Rokycany (428 nákaz na 100 000 obyvatel), Olomouc (426 nákaz na 100 000 obyvatel), Praha-východ (420 nákaz na 100 000 obyvatel), Domažlice (399 nákaz na 100 000 obyvatel) a skoro celá Morava. Praha má 357 nákaz na 100 000 obyvatel. ZDE - Povinné nošení roušek ve veřejné dopravě v době špičky snížilo míru nákazy o 93,5 procent:- Globální počet mrtvých překročil 5 milionů. Vyplývá to z údajů Johns Hopkins University, Někteří experti, včetně odborníků ze Světové zdravotnické organizace, se však domnívají, že skutečný počet mrtvých je asi dvakrát až třikrát vyšší. Počet mrtvých na covid-19 daleko překračuje počet mrtvých na jiné virové infekce v 21. století a většinu virových infekcí z 20. století s výjimkou španělské chřipky.

- Phil Valentine, konzervativní rozhlasový moderátor z Tennessee, ostře vystupoval proti očkování na covid, než zemřel. Před smrtí poslal svému bratru Markovi z nemocnice vzkaz, že svého postoje lituje. Požádal ho, aby rozšířil jeho vzkaz, že se lidé mají nechat očkovat. Je to už více než pátý americký protiočkovací rozhlasový aktivista, který zemřel na covid.



- Rusko v pondělí potvrdilo dalších 40 402 nákaz a dalších 1155 denních úmrtí. List Moscow Times informuje, že ve všech 85 regionech Ruska je nyní pro určité kategorie zaměstnanců povinné očkování. Izrael oznámil, že od 15. listopadu bude uznávat vakcínu Sputnik a dovolí od té doby očkovaným ruským turistům vstup do země. V Rusku je k dispozici pouze vakcínu Sputnik, tu ale Evropská unie a svět neuznávají, takže Rusové nemohou cestovat do zahraničí. Proto se houfně nechávají očkovat západními vakcínami v Srbsku.



- Británie zaznamenala 38 009 denních nákaz, avšak týdenní nárůst infekcíé poklesl o 13,5 procent. Zemřelo dalších 74 lidí, což je týdenní nárůst v počtu mrtvách o 15,8 procent.



- V USA provedli za posledních 24 hodin nejvíce očkování za posledních pět měsíců: proočkovali 1 412 416 dávek.



- Tisková mluvčí prezidenta Bidena Jen Psaki je nakažena koronavirem, uvedla v neděli, avšak konstatuje, že s Bidenem mluvila naposledy minulé úterý, a to v roušce.



- Ve Francii stoupl počet nových infekcí za týden o 26,5 procent.



- Polsko zaznamenalo 7145 nových denních infekcí - epidemie ve středovýchodní Evropě roste.

1