Když je z řádu Bílého lva bezvýznamná placka

29. 10. 2021 / Albín Sybera

Do jaké míry se ze současné situace okolo spolupracovníků Miloše Zemana stalo vděčné mediální téma je možná dobře vidět na zařazení Petra Kellnera na seznamu osob , které mají v lednu dostat nejvyšší státní ocenění. Naprosto oprávněná kritika Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého se stala obligátním folklórem mnoha městských médií a v některých případech oslavou údajného vítězství demokracie nad iliberálním pojetím politiky autoritářů jako je Vladimir Putin či Viktor Orbán.

Vliv lidí jako Mynář či Nejedlý na chod prezidentské kanceláře přitom sahá již do období bezprostředně po prvním zvolení Miloše Zemana a události směrující k jejich odchodu z Hradu jsou dnes vítaným argumentem oligarchů vlastnících mediální domy jako Mafra či Czech News Center o tom, že Česko má najednou mávnutím imaginárního kouzelného proutku být vnímáno jako čisťounce demokratické.

Avšak ani Nejedlý ani Mynář nedosahovali vlivu zesnulého Petra Kellnera a možná ani vlivu jeho klíčových manažerů jako je třeba současný nejvyšší manažer PPF Ladislav Bartoníček. Nejedlý možná mohl jako užitečná spojka cestovat s diplomatickým pasem za vysokými představiteli Kremlu. Pro zásadní politicko-obchodní události jako je posilování mediálního vlivu Aleksandara Vučiće v Srbsku a na západním Balkáně byli ale mnohem užitečnější lidé jako Petr Kellner a jeho nástupci.

To že se v lednu 2022 budeme dívat, jak jsou nejvyšší státní vyznamenání degradována tím, že ji dostávají lidé, kteří tuto zemi hospodářsky, společensky a politicky systematicky oslabovaly na úkor vlastního obohacení a obohacení svých obchodně-politických partnerů v zahraničí, tak nevypovídá o úrovni české politické reprezentace nic pozitivního.

Dnes je tedy člověk jako Nejedlý možná stále užitečný jako kouřová clona odvádějící pozornost od propojování zájmů českých oligarchů se zájmy těch maďarských či ruských. A soudě podle kontaktů s maďarskými společnostmi z okruhu Fidesze jako 4iG, tak takové vztahy se evidentně daří kultivovat i bez Kellnera.

Otázka pro Česko tedy je, zda se tak děje z úcty k zemřelému, anebo proto, že PPF a její spojenci mají stále co nabídnout lidem okolo Viktora Orbána či Aleksandara Vučiće. Státní vyznamenání to ale zřejmě nebude. To české už Vučić, známý svou patologickou vášní pro medaile a vyznamenání, dostal již při své návštěvě Miloše Zemana v Praze.

https://blisty.cz/art/104128-rozhovor-britskych-listu-398-zeman-udelil-rad-bileho-lva-muzi-s-vazbami-na-kriminalni-podsveti.html









