COP 26: Biden, Bolsonaro a Xi Jinping podpoří dohodu o ukončení likvidace lesů

2. 11. 2021

čas čtení 1 minuta





Xi Jinping, Jair Bolsonaro a Joe Biden jsou mezi vedoucími politiky, kteří se v Glasgow v úterý připojí k deklaraci požadující ochranu lesů a pralesů na této planetě, na obrovském území od východní tajgy na Sibiři až po nížinu v Kongu, kde je druhý největší deštný prales na světě.



Součástí dohody je 5,3 miliardy liber nového financování ze soukromých zdrojů a 8,75 miliard liber ze státních zdrojů na regeneraci zničené půdy, na podporu domorodých komunit a na ochranu lesů a nápravu škod po lesních požárech. Otázka je, zda se tyto peníze dostanou do správných rukou.



Indie přislíbila, že dosáhne nulových emisí až v roce 2070, o 20 let později než ostatní svět, nicméně však Narendra Modi v Glasgow přislíbil pět věcí, mimo jiné, že do roku 2030 bude Indie produkovat 50 procent své energie z obnovitelných zdrojů a emise CO2 sníži do roku 2030 o 1 miliardu tun. Indie má 1,3 miliardy obyvatel a je třetím největším znečišťovatelem ovzduší kysličníkem uhličitým.



Podrobnosti v angličtině ZDE

