Mají jít piráti do vlády - nebo do opozice?

(++) Za pouhý rok jsou komunální volby. V komunále jsme proti ostatním stranám stále dosti slabí, pro dlouhodobou stabilní pozici strany napříč celou republikou (a nikoli v jednom-dvou městech, TOPka by mohla vyprávět!) je potřeba být na radnicích, být v komunálu vidět. Dobrovolné vyklizení pozic by tomu jistě neprospělo.

(++) Neúčast ve vládě by znamenala ústup z pozornosti veřejnosti a médií - vlastně bychom sami sebe marginalizovali, což by mohlo mít až fatální důsledky na vývoj politických preferencí, na jejich sestupný trend, z něhož je extrémně těžké se dostat zpět.

(+++) Jdeme do politiky prosazovat svůj program a ne se jeho prosazování vzdávat. Voliči nám nedávají svoje hlasy, abychom se dobrovolně posadili do opozice, kde nic prosadit nelze.

Není zcela výjimečné, že strany zamíří do opozice dobrovolně - v situaci, kdy by přitom mohla dojednat vládní účast. Ale ústupky by byly extrémně velké a ponižující, byla by to legitimizace zásadního politického oponenta, jedná se o stranu která byla už dlouho u moci a cítí, že jí ozdravný pobyt na střídačce posílí. Může jít o situaci, kdy namísto druhých houslí v koalici bude strana vůdčí silou opozice. Může se jednat o stabilní stranu, která si opozici i koalici už vyzkoušela mockrát a která ví, že politika je běh na nekončící trati.