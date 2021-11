Rozhovor Britských listů 441. Rakouská politika za Kurze byla podobně zkorumpovaná jako jinde ve střední Evropě

11. 11. 2021

čas čtení 1 minuta









Koho vám to asi připomíná? Zdiskreditovaný rakouský kancléř Sebastian Kurz neměl žádnou vlastní ideologii, zneužíval jen podle libosti populistických témat, aby získal u občanů pro sebe volební podporu. Neměl žádnou politickou strategii a nikdy žádné společenské problémy neřešil, ovšem kdykoliv se dostal do problémů, odcestoval do zahraničí a inscenoval tam nějaké drama, aby odvedl pozornost od důležitých a jeho kariéru ohrožujících věcí. Vymyslel nový způsob politického jednání: jednal, jako by měl v zemi absolutní většinu a choval se, jako by měl absolutní většinu. Vypracoval novou metodu šíření vládních informací: neustále a do zblbnutí nechal opakovat tytéž populistické nesmysly. Do státních a polostátních podniků jmenoval své kumpány, často bez příslušné kvalifikace. Musel z kancléřské funkce odstoupit, protože vyšlo najevo, že podplácí mediální oligarchy, aby publikovali o jeho vládě pozitivní články... O bývalém rakouském kancléři Kurzovi hovoří Albín Sybera s vídeňským politologem Marcusem Howem. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 12. listopadu 2021.





0