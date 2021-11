Čína požaduje, aby z deklarace v Glasgow bylo vyškrtnuto odstranění závislosti na fosilních palivech

13. 11. 2021

čas čtení < 1 minuta

Čína požaduje změnu v odstavci 36 - chce odstranění formulace o ukončení dotací pro fosilní paliva a ukončení užívání uhlí...





To je právě ta formulace, která byla snad jediným přínosem letošní konference v Glasgow.



China “is willing to spare no effort to work with all parties…to reach a balanced and strong outcome”. They want paragraph 36 changed - on end of subsidies for fossil fuels and phase out of coal - so that is more like G20 statement of 12 days ago. pic.twitter.com/viVY03j2wz