Prohořelý les a promořenost

15. 11. 2021 / Boris Cvek

Slyšel jsem argument, že v populaci, kde covid nejvíce zabíjel v minulých fázích epidemie, tedy před létem 2021, už nemůže způsobit mnoho škod, protože „v lese, kde shořelo mnoho dřeva, nemá už co hořet“. Vidíme, že ve východní Evropě tomu tak není. Bulharsko mělo ze všech zemí v Unii nejvyšší počet mrtvých (ve srovnání s průměrnými roky) během pandemie do června 2021. Bylo to 460 lidí na 100 tisíc obyvatel (ČR 320, Švédsko 90, Dánsko mínus deset). Bulharsko by tedy mělo být dle teorie prohořelého lesa před covidem už chráněno. Ale není. Děje se tam další katastrofa, umírá tam (podle Reuters) přes tři stovky lidí za den. Jeden masakr jako by přitahoval druhý.

Stejné je to s tzv. promořením. Běžně se za platnou považovala rovnice: hodně mrtvých = hodně covidu v populaci = promoření = ochrana. U nás v ČR se na tuhle rovnici velmi spoléhalo. Ta formulace zněla nějak takto: hodně lidí zemřelo, je to strašná cena, ale utěšujme se aspoň tím, že díky tomu jsme promořeni, a tedy chráněni. Bulharsko ale zjevně chráněno není, ačkoli bylo asi promořeno více než Dánsko, kde epidemie do léta 2021 nezabila nikoho nad průměr normálních let – a nezabíjí tam nad průměr ani nyní.

Nechci v žádném případě říci, že kdyby v Bulharsku vymřeli všichni, tak že by tam mohl covid řádit. Ani nechci říci, že promořenost je úplný nesmysl. Možná nakonec během příštích mnoha let mnohonásobná promořenost, stále se opakující, nás učiní schopné žít s covidem jako s koronaviry, které způsobují nachlazení. Jenže to by už musel covid probíhat obecně v populaci jako běžné nachlazení, což zatím zdaleka není pravda. Takže jediná cesta návratu k normálnímu životu s covidem, životu bez mrtvol, kolabujících nemocnic a lockdownů je vakcinace. Dánsko na tom není jako Bulharsko, protože je vakcinované (95% lidí ve věku nad 50 let). A ví z příkladu Izraele, že mu hrozí katastrofa, pokud se neproočkuje třetí dávkou.

Jsou lidé, kteří tvrdí, že potřeba třetí dávky je důkaz, že očkování nefunguje. Ale ono funguje: Izrael měl na jaře po druhé dávce krásné výsledky – a má je znovu po dávce třetí. A jistě nebude váhat ani s dávkou čtvrtou, pokud bude třeba. Člověk, který tvrdí, že nutnost opakované vakcinace (doufejme, že někde se to zastaví… ale jistě je lepší stále opakovat vakcinaci než stále opakovat hromady mrtvol a lockdowny) je důkazem, že vakcína nefunguje, se podobá člověku, který se najedl, ale příští den má opět hlad, a tak si řekne: jídlo nefunguje, už nikdy jíst nebudu!

