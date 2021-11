ČR. náměstkyně ministra zdravotnictví a její neuvěřitelné výroky v pražském rozhlase

16. 11. 2021

čas čtení 1 minuta

Neuvěřitelné citace z rozhovoru s náměstkyní ministra zdravotnictví Vašákovou.

Podívejte se na celé vlákno tohoto tweetu. Je pravda, že nejvíce funguje očkování, ale třetí dávkou, avšak musí být kombinováno s dalšími opatřeními, jako je systematické nošení roušek, rozestupy, pokud možno práce z domova a testování a trasování a izolace všech nakažených. Samozřejmě, že děti šíří nákazu u rodičů a prarodičů, protože se setkávají ve škole, kde se nákaza šíří nejsilněji.



Nikoliv bezdůvodně zavedlo Rakousko lockdown pro neočkované občany a uvažuje o něm Německo, v Berlíně už zaveden byl. Česko nic.



"Ta ženská musí pryč, jinak zemřou zase tisíce lidí," varuje Jakub Žytek.



Vašáková: Naše dopručení jsou odborná, založená na medicíně na důkazech. Plošná omezení nefungují, WHO je nedoporučuje, lockdowny nikdo nechce. Chceme tlačit na očkování.

Jestli si společnost vyvolí, že nechá umřít rizikové skupiny je to jejich osud, který takto veme do rukou.