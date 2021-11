Koronavirus v ČR: Lidi hromadně umírají a politikové se hašteří o blbostech

18. 11. 2021

Tady je ten text pana Klimeše:





V únoru, kdy se Česko stávalo hromadným hrobem, sněmovna zcela odtržená od reality neprodloužila vládě nouzový stav. Ten byl jistě nevyhovující, ale v tehdejší chvíli vše ostatní bylo ještě smrtelnější. Přesto se z věci stalo cynické politikum, kdy to opozice vládě natřela a někteří komentátoři smrtelně vážně tvrdili, že místo nouzového stavu lze vše za víkend převést na desítky a desítky pouhých lokálních omezení čtrnácti dezorientovaných krajských hygien a spousty dalších úřadů. V té chvíli místo sobeckých zákonodárců zatáhli za záchrannou brzdu hejtmani a požádali na samé hraně ústavy - či spíše za ní - o nový nouzový stav.

Upozorňuji na tento text Davida Klimeše, který vysvětluje, jak byl v únoru vytvořen pandemický zákon - a jak to paralyzuje boj s covidem. Je to dokonale přesné. Je to článek z 1. června 2021. Snad je k tomu třeba dodat, že ta opozice, o níž článek mluví, bude dnes tvořit vládu Petra Fialy. Taky by se k tomu asi mělo dodat, že Babiš by měl jít okamžitě do Sněmovny s návrhem nouzového stavu a nechat všechny poslance, ať se k tomu veřejně postaví, ať veřejně řeknou, co si o tom myslí. Hrátky na bavorský model jsou jen kosmetická věc. Babiš by neměl čekat na jmenování nové vlády.