Oni se opravdu pomátli

17. 11. 2021 / Radek Mokrý

čas čtení 1 minuta

Jim opravdu šibe. V rámci oslav 17. 11. se na Národní třídě promořují stovky lidí a pár tisícovek to tam dneska stihne. Tváří slavnostní a národní televizí přenášené "promořovačky" je moderátorka Barbora Kroužková. Asi hodinu před tím se slavnostně promořil dav studentů na Albertově. Revoluční heslo Kdo, když ne my, Kdy, když ne teď na transparentu nad pódiem pro řečníky nabylo nečekaného významu. )).

PS. Slavnostní promořovačka se přesunula na Staromák. Např. podle téhle webové kamery je náměstí plné lidí.



Od pódia u budovy MMR po orloj včetně, 8 - 10 000 lidí? Oni se pomátli.

Plnej Staromák. Končím, fakt. Co to je za "svobodu" nedbat na zájmy celku a chtít něco jen pro sebe? Tenhle narativ, budovaný po léta a živený ze všech stran se nám teď vrací jako děsivý bumerang. Společnost přestala existovat. Je mi líto zdravotníků a zdravotnic. Šílený. — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) November 17, 2021



Boris Cvek: Novináři by měli pana Petra Fialu honit s otázkami na epidemii a případně fotit, pokud by před nimi utíkal, nebo informovat, co jim odpovídá, případně že neodpovídá, na maily a telefony. Je to přece proboha budoucí premiér.