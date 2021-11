Orlovská tryjáda

18. 11. 2021 / Petr Haraším

Rakušan od Kroužkovců Kroužkovec říká, já mírně doplňuji. Dnešní čísla vypadají šíleně. Opatření budou muset přijít a situace se bude muset… muset co? No řekni, Kroužkovče! Ano, bude se muset řešit. To je pravá starostenská kvalita, to je bedna. To je materiál rovnou na premiéra. Tak ono se? Pan Se se konečně objeví a bude řešení. Zatím volební vítěz koalice a koalice v povolební fázi zamčená sleduje, jak čísla zdárně rostou. Jejich domluva-nedomluva s Andrejem a Adamem je katastrofální. Plán však mají. Jde o plán tajný. Je tuze mazaný, který by mohl situaci vyřešit. Kroužkovec poprosil všechny o rozumnost a zodpovědnost. To by mohlo pomoct, to by mohlo zabrat. V jiné době, v jiné společnosti, v jiné sluneční soustavě a hlavně v jiném vesmíru.

Lišák Kroužkovec není k zastavení. Nařízení nepoví, neprozradí ani nenaznačí. Jen sdělí po „miliontéosmé“, že Babišova vláda nevládne. A sbohem, už musím utíkat.

Ihned poté, co vláda Profesora Indigo zasedne a vnitro obsadí Kroužkovci, tak propuštěním nadbytečných státních „vyžírků“ zmizí inflace, covid i fosilní znečištění. Vláda bude mluvit jedním mohutným hláskem. Nic nebude tajeno a pěkně lidem řekne, že je zle. Kde takové kádry byly? Kde se schovávaly? Už vidím i já světlo na konci. No někde na konci. Prý bude mít nová vláda i ministerstvo blbých výmluv. Má ho vést jakýsi Ovčáček. Neznáte ho někdo?



Bývalí socdemáci

Jirka Ďuričko Paroubek ještě plně ČSSD neovládnul, a tak se musíme smířit s málem. Paní Maláčová se zhrozila nad tím, jaká hrozivá a dechberoucí čísla dnes máme. Kde se tady vzala? Ještě že není ministryní a dosud nevládla.

Orlovská Tryjáda

Chtě nechtě jsem vyslechl rozhovor v jedné nejmenované večerce nejmenovaného města Orlů. Takže aby bylo jasno. Covidovou nákazu přenášejí pouze a výlučně očkovaní, čím víc mají dávek, tím pochopitelně víc. Do nemocnic se dostanou a nemocnice plní jen a jen očkovaní. Zabírají tím místa pro opravdové nemocné a ti pak trpí doma v koutě. Pouze nezodpovědní očkovaní proti covidu umírají na covid.

Černá perla

Paní Richterová dokola opakuje, že vláda dělá stejné chyby dokolečka. Zavedení nutného nouzového stavu je hypotetické. Lid má dodržovat vládní opatření, která ovšem v předchozí větě označila za chybná a nic neřešící. Pirátka chce tentokrát hledat v lidech ohleduplnost. Vir si nic jiného nepřeje. U nás se někde ztratila, někam zalezla. Pirát Bartoš požaduje zastavit komunikační chaos a za vládu bude mluvit jen premiér a ministr zdravotnictví. Nastane krásné ticho.

Bude nouzový stav? Ticho. Bude lockdown pro neočkované? Ticho tiché. Bude povinné očkování? Ticho tichoučké. Děkujeme veřejnosti za pozornost, právě skončila tisková konference premiéra Fialy a ministra zdravotnictví pana Válka, oba ze skvělé a dokonalé Vlády politické změny. Pirát Bartoš si zřejmě neuvědomuje, že krom Vlády politické změny zde již delší dobu máme sociální sítě a užvaněné politiky všech stran a úmyslů. A pokud si Pirát nevšiml, jeho kolega Kroužkovec na začátku článku nabádá k otevřenosti a dokonce se už konečně nebude lhát. Jejda to bude krása a ticho. Další návrhy pana Piráta Bartoše jsou z ranku dokola dokolečka. Sledovat kapacitu nemocnic, koho by to napadlo? Sledovat, zda hygienické stanice stíhají trasovat, koho by to napadlo? Nemocnice by si mohly pomáhat, protože pandemie je tuhle méně a tuhle více, koho by to nenapadlo? Opatření musí stát na legislativních nohách. Pandemický zákon neumožňuje řešit pandemii plošně. Toť objev hodný pirátské truhly na „Isla de Muerta“. A kdopak si ten pandemický zákon vynutil? Kdo brblal, že nouzový stav už nikakda? Že se podívám na hlasování ve sněmovně?

Profesor Indigo

Musí rychle vzniknout odpovědný kabinet. Kabinet hrůzy? Koalice SPOLU volá po rychlém předání vlády. Přísahají tak na Národní třídě. Profesor Indigo spoléhá na Zemana. Kdo by nevěděl, tak Zeman je ten pán, co tady od roku 2013 zasvinil politiku odshora dolů. Je to onen pán, který z české ústavy udělal toaletní papír. A notně ho použil. Spoléhat na cirhotickou paňácu dlící v delíriu nebo opojena demencí, která škodí i s rourou v žaludku, je velmi riskantní. Možná by si profesor Indigo mohl vzpomenout, kteří ODS politici se zasadili o to, že Zeman duševně nepřítomen dál prezidentuje.

Profesor Indigo vyzdvihuje práci koaličního AntiCovid týmu. Makají tam od rána do večera. Makají tam pilně a nedochvilně. Vychvalovaná práce odborníků z AntiCovid týmu je horší než práce vlády v demisi. Jinak řečeno, jsou k smíchu. Profesor Indigo chce krátkodobá opatření, která by okamžitě srazila vlnu nákaz, ale i dlouhodobější. Jeho věta. Je potřeba mít plány, kdyby v nemocnicích došly kapacity. Které kapacity? Kam došly? Blekotání pana Andreje bylo alespoň zábavné. Toto je jen ubohé. Rozjetý profesor Indigo se odvázal a vyzývá dokonce k očkování proti covidu. Tak dobře on, že nevyzval k očkování proti HIV. Dál vyzývá k adresnému oslovení rizikových skupin. To ještě nikoho nenapadlo. Kde byl profesor, když bylo národu zle? Ve straně ODS je slovo lockdown zakázané. Kdo jej vysloví i potichu, musí číst za trest Klausova díla. Třikrát. Nevadí, že experti vidí lockdown jako jedinou možnost, jak z průseru staré a nové vlády ven? Co tedy slavná koalice SPOLU proti všem vlastně od zítřejší vlády očekává? Asi toto. Důležité je mít dostatečné kapacity na trasování kontaktů nakažených a zvýšit proočkovanost. Já mu dám pětikorunu. Za víc nestojí. Nakonec projev zazdil hláškou o uznávání PCR testů ve službách a na hromadných akcích. Tak v kremačních službách to jistě ocení.

Prezidentská sesle se blíží, Andreji

S takovými ňoumy vyběhl i samotný Andrej zvyklý na méně vzdělané bourače. Ještě koalice nezačala vládnout, ještě profesor Indigo nepřehláskoval zcela zdravému Milošovi prezidentovi jména nových dobrých nadějných kádrů a kádryň staré doby, a už jsou pro smích. Dosavadní výkon AntiCovid týmu koalice a koalice je to nejhorší, co jsem ohledně boje proti pandemii slyšel. To bylo na úrovni státu Bužumburi. O chlup horší než opatření žádná.

Co však udělá pan Landa? Vyzve své příznivce, ať vzteky roznášejí covidovou nákazu ještě víc a ještě radostněji? Budou pořádat spanilé jízdy po obchodech, jak se tomu děje na Slovensku? Budou dělat kočičiny před domy vědců, odborníků a státních zaměstnanců, kteří proti covidu bojují? Budou zveřejňovat adresy lékařů a vyzývat k jejich likvidaci? A bude se na to stát stále jen koukat???



Bavorské vdolky

Bavorsko má incidenci cca 500 na 100 tisíc obyvatel. A my máme kolik? Ví to profesor Indigo, že chce léčit pandemii menší domluvou? Ví to pan Válek? Jak dlouho to věděl Andrej? Ví to Vojtěch? Ví to vůbec někdo? Teď uvidíme, jaké tornádo spustí koalice na částečný lockdown neočkovaných. Doufám, že armáda povolala záložáky.

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

Chyby a nepřesnosti jsou mé a dnes tam nějaké i budou

