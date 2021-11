17. listopadu 2021. Idioti na Starém Městě pražském demonstrují proti covidu

18. 11. 2021

Chtějí "Svobodu!" (oni ji nemají?) a promořují se bez očkování a bez roušek. Nesou přeškrtané vlajky Evropské unie. Chtějí do Ruska? Demonstrují proti covidu. Covidu je to jedno, on si je najde. Idiocie nezná mezí.





V den, kdy bylo v ČR registrováno 22 479 denních nákaz.

Píše Uwe Ladwig: Chtěli Pražané vzdát hold smrti jako součásti života tím, že ji na této demonstraci přijali s otevřenou náručí?







Je mi smutno, z těch keců veřejnoprávní TV o oslavách revoluce, jak a kdo a kam dal co, jako bych slyšel ty řeči normalizačních komentátorů z májového průvodu. Je mi smutno ze Žantovského, který k tomu přikládá své fráze, samozřejmě bez roušky, je mi smutno z lidí, kteří doteď nepochopili, že být svobodný, znamená přijmout odpovědnost za sebe i druhé, a za spoustu dalších věcí...





"Už žiju ve svobodě, a to je skvělé", říká právě do mikrofonu Tereza Boučková....bla, bla, bla...

Kecy, kecy, kecy, jako v té písničce....



22 tisíc pozitivních, symbolický dárek k 17 listopadu.





Hamburg: Výskyt nákaz 180,9 na 100 000, dosud nikdy to nebylo tak vysoké (pozn. JČ: Praha má 776 nukaz na 100 000, Šumperk 1407). U očkovaných je ta hodnota ale 22 nákaz na 100 000. U neočkovaných 605.





🖤 Díky, že mužem přehltit nemocnice, přetížit zdravotnický personál, vyčerpaný bezmála 2 lety šíleně náročné práce, při nížnadměrně umírali lidé, že vystavujeme nebezpečí nákazy slabší a ohrožené, že se zase nic neděje. Svoboda jako individualismus a absence odpovědnosti. — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) November 17, 2021

Tak pod stromeček hlavně hodně zdraví.



Staroměstské náměstí, foto @KuklaEugen / FB pic.twitter.com/SflDlHwgCO — Filip Rožánek (@rozanek) November 17, 2021





