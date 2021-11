Spojené státy obvinily Rusko z "nebezpečného" chování za roztříštění satelitu ve vesmíru

16. 11. 2021

Rusko odpálilo střelu na vlastní satelit ve vesmíru, a vytvořilo tak množství trosek, které podle USA "ohrožují zájem všech států"

Protisatelitní zbraňové testy vyvolávají pochybnosti, zda bude možné dlouhodobě provádět ve vesmíru satelitní operace, které jsou životně důležité pro celou řadu komerčních služeb, včetně bankovnictví a GPS.







Spojené státy obvinily Rusko z "nebezpečného a neodpovědného jednání" poté, co Rusko provedlo test své zbraně tím, že rozstřelilo na oběžné dráze vlastní satelit a ohrozilo tak životy sedmi astronautů na palubě Mezinárodní vesmírné stanice.





Rusko o víkendu vystřelilo raketu na vlastní satelit a vytvořilo tak více než 1500 fragmentů sledovatelných trosek na oběžné dráze, a stovek malých, neviditelných trosek, které se pohybují rychlostí mnoha tisíc km/h a jsou tak vážným nebezpečím všem. USA konstatovaly, že to nyní "ohrožuje zájem všech států".







Karel Dolejší upozorňuje, že to znemožňuje USA sledovat z vesmíru pohyby ruských vojáků na ukrajinské hranici.



Astronauti na palubě Mezinárodní vesmírné stanice se byli nuceni přesunout do speciálních "záchranných člunů". Ty se jsou schopny oddělit od vesmírné stanice a vrátit se s posádkou na Zemi. "Samozřejmě zuřím. Tohle je hanebné," řekl."Je neuvěřitelné, že ruská vláda provedla tento test a ohrozila nejen mezinárodní astronauty, ale i své vlastní kosmonauty, kteří jsou na palubě vesmírně stanice, a tak tři lidi na čínské vesmírné stanici."



Nelson uvedl, že astronauti nyní čelí čtyřikrát většímu riziku než normálně pokaždé, když každých 90 minut vesmírná stanice prolétá mrakem trosek. Toto hodnocení je založeno na troskách, které jsou dostatečně veliké, aby se daly sledovat. Avšak statisíce malých trosek nyní obíhají planetu bez identifikace a "všechny z nich by způsobily obrovské škody, kdyby zasáhly klíčové místo".





Americký ministr zahraničí Anthony Blinken také odsoudil toto jednání Ruska a uvedl, že jsou ohroženy nyní i satelity na oběžné dráze kolem Země.





Ruské úřady na kritiku nereagovaly.



Protisatelitní zkoušky zbraní se dělají málokdy a odborníci na vesmír je ostře kritizují, protože to vyvolává riziko pro posádky na nízké oběžné dráze u Země.V roce 2020 provedlo Rusko tři protisatelitní testy. Americký generál James Dickinson, velitel amerických vesmírných akcí, za to Rusko kritizoval:"Rusko veřejně tvrdí, že se snaží zabránit proměnění vesmíru v bojiště, přesto však Moskva neustále provádí vojenské akce ve vesmíru, jejichž cílem je omezit závislost USA na vesmírných systémech."Americká armáda je silně závislá na satelitech pro zjišťování toho, co se děje na Zemi. Protisatelitní zbraňové testy vyvolávají také pochybnosti, zda bude možné dlouhodobě provádět ve vesmíru satelitní operace, které jsou životně důležité pro celou řadu komerčních služeb, včetně bankovnictví a GPS.Podrobnosti v angličtině ZDE