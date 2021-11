Boris Johnson přiznal, že už ho nebaví být ve svém nejnovějším manželství

19. 11. 2021

Pak jeho tiskový mluvčí vyhrožoval novinářům, kteří to napsali



Nejzajímavější na tom je, jak obrovské množství výroků Boris Johnson nedementoval.



Premiér Boris Johnson chce žalovat list The New European za náš exkluzivní článek o tom, že Johnson řekl v místnosti plní novinářů deníku Daily Telegraph, že už "ho nebaví" jeho nejnovější manželství s Carrie Symondsovou.



Tiskový mluvčí z Downing Street, který později opakovaně odmítl potvrdil své jméno, ale byl to ředitel komunikací v Downing Street Jack Doyle, telefonoval šéfredaktoru The New European Mattu Kellymu ve čtvrtek večer ve 22.30 a řekl mu, že ten článek je nepravdivý, pomlouvačný a že premiér podá na list žalobu.



"Pan premiér nic takového neřekl. To tvrzení je nepravdivé a pomlouvačné," napsal tiskový mluvčí v následné esemesce, avšak odmítl potvrdit svou totožnost.



List The New European za svým článkem stojí.



Prohlášení Matta Kellyho, šéfredaktora listu The New European:



"Včera večer (ve čtvrtek) ve 22.30 mi zatelefonoval muž, který se identifikoval jako člověk z úřadu pro komunikace v Downing Street, ale jeho jméno jsem nezachytil. První, co řekl, bylo, že Boris Johnson bude žalovat The New European za pomluvu.



Nebudu zde rekapitulovat celý rozhovor v podrobnostech, stačí říci, že jsem mu vysvětlil, že to není hrozba, která by mě nějak děsila, a že si za svým článkem plně stojíme.



Po několika minutách mi pak volající řekl: "Jen si dělej, co chceš, kamaráde," a pak telefon položil.



Poslal jsem mu esemesku, v níž jsem ho požádal, aby opakoval svou výhrůžku žaloby a aby mi poslal oficiální dementi našeho článku z Downing Street. Také jsem ho požádal - dvakrát - aby se identifikoval, což on odmítl učinit.



Zdálo se mi opravdu podivné, že by veřejný činitel jen tak zčistajasna zatelefonoval do nějakých novin a vyhrožoval jim žalobou od současného premiéra, a při tom se odmítl identifikovat. Kontaktoval jsem Downing Street se žádostí o identifikaci toho volajícího, ale nereagovali. Šel jsem spát.



Následujícího rána jsem zjistil, že to je telefonní číslo Jacka Doyleho, ředitele pro komunikace v Downing Street.



Teď Downing Street popírá, že nás chtěli žalovat, k čemuž já mohu jen říci, že si za naším článkem stojím. Pokud si to Boris Johnson zase rozmyslí a rozhodne se nás žalovat, rádi se s ním setkáme u soudu.



Pokud by někdo chtěl zpochybňovat pravdivost tohoto prohlášení, mám ty esemesky."











