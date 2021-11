Polská vláda skutečně polévá uprchlíky vodou z vodních děl, aby umrzli dřív

16. 11. 2021

čas čtení < 1 minuta

Na výzvu ODS české vládě, aby vyslala na polsko-běloruskou hranici české vojáky bojovat proti uprchlíkům, ironicky poznamenal Stanislav Biler, že bychom tam měli poslat i vodní děla, aby ti uprchlíci umrzli dřív." Polská vláda strany PiS to teď skutečně dělá!

So Polish government decided to pour water over people trapped on Polish-Belarussian border by the Lukhashenko regime. Because, apparently, they arent cold and wet enough yet. https://t.co/ClpTtpHwA9