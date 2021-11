Je třeba zabít Sekala. A odvolat Zemana

19. 11. 2021 / Karel Dolejší

Miloši Zemanovi se prý nepozdává budoucí ministr zahraničí. Což o to, Janu Lipavskému se prezident téměř jistě také nelíbí... Ale však se ti dva nemusejí brát.

Dosluhujícímu prezidentovi se prý nelíbí jedno jméno na seznamu budoucích ministrů premiéra Fialy. Navrhl prý předsedovi ODS, aby tento rezort řídil sám. Jedná se podle dobře informovaných zdrojů o pirátského kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského.



Dejme tomu, že se mi příliš nelíbí mexická Miss Universe Andrea Meza. Pak bychom na tom - podotýkám čistě hypoteticky - se Zemanem byli oba zhruba stejně: Ani jeden totiž nepatříme do okruhu lidí, kteří by na dané věci mohli svým názorem něco změnit. Meza nejdříve vyhrála titul Miss Mexico a později celosvětovou soutěž, kde přesvědčila mezinárodní porotu, že je nejlepší. A Lipavský zase prošel po volbách bez vážnějších pochyb nominačním procesem své strany i koaličním vyjednáváním.

Své ministry vybírá budoucí premiér - a prezident je na jeho návrh jmenuje. Vybírání ministrů skutečně není prezidentův byznys (jako není moje práce rozhodovat o tom, kdo má nebo nemá být Miss Orkneje, i když bych si na to, ehm, "mohl udělat názor").

Například v Británii sice oficiálně nazývají vládu "vládou Jejího Veličenstva" ("Her Majesty`s Government"), nicméně ministry si do ní vždycky vybírá premiér, nikoliv snad královna. Pokud si někdo představuje, že česká parlamentní republika má fungovat dokonce monarchičtěji než britská konstituční monarchie, spadl z jahody a nečetl ústavu.

Kromě toho není právě jednoduché zavděčit se jako ministr zahraničí Miloši Zemanovi. Nelíbil se mu například "prozápadní" Tomáš Petříček za stranu, jíž byl Zeman kdysi sám předsedou. Petříček, který dodnes plně podporuje bezpečnostního poradce ČSSD Balabána, ačkoliv ten musel s ostudou opustit Univerzitu Karlovu když vyšlo najevo, že "nezávisle" akademicky pracuje pro čínskou komunistickou stranu. Petříček, který je sice jistě pročínský více, než se většině lidí zamlouvá, nicméně z pohledu Zemana nebyl dost proruský, protože dost neprosazoval ruskou dostavbu dukovanské elektrárny.

A teď ejhle, prezident narazil na Lipavského.

Kandidát je i pro "euroskeptickou" část ODS poněkud kontroverzní, čehož se MZ pokouší zneužít.

Petr Fiala by udělal nejlépe, pokud by Zemanovy námitky nijak široce nekomentoval, protože tím by pouze rozmazával záležitost, která nemá většího významu. Jde o osobní výhrady činitele, který ministry jeho vlády vybírat nemá a také je vybírat nebude.

Ovšem v jistém ohledu došlo ke zlomu v povolebním dění. Vítězové voleb přece jen na chvíli vsadili na slušné jednání s Hradem a vážně nemocným prezidentem. Teď se ukazuje, nakolik se jim tato slušnost a smířlivost vymstila. Miloš sice už nechodí, ale stejně si dupnul. Lipavský ne, a basta.

Muž, který už pěkně dlouho nedokáže vykonávat řádně své povinnosti, celé týdny tráví v limbu, nicméně pobírá za to statisícový plat, nanicovatý zlomyslný stařec, jenž si za peníze daňových poplatníků propil játra do té míry, že je zralý na transplantaci a který ve svých takřka osmdesáti za peníze týchž poplatníků zvládá vykouřit šedesát cigaret denně, má velmi silný názor na schopnosti budoucího ministra zahraničí vykonávat úřad.

Už toho ale opravdu bylo dost. I Gustáv Husák neblahé paměti se rozhodl raději nenastoupit do nemocnice na svým způsobem banální (život neohrožující) operaci šedého zákalu, protože se obával, že by ho během rekonvalescence natěšení mládežníci mohli pod záminkou špatného zdravotního stavu svrhnout - jak po tom toužil např. proslulý pražský tajemník Miroslav Štěpán. Leč v současnosti sledujeme prezidenta, proti němuž byl ještě i poloslepý Gusta konzumující vagóny párků a cisterny vody z islandských ledovců div ne špičkovým sportovcem, a to aniž se zatím cokoliv stalo. A ještě abychom poslouchali jeho připomínky, na co kdo jiný prý v politice má nebo nemá.

Miloš Zeman má leda tak na to jít do penze. Už aby tam byl. Už tam měl být nejméně tři sta padesát let. Z Nového Veselí ať si pak komentuje co chce.

Nicméně ústavní orgány by měly konečně jednat - a pokud sám už není dost soudný na to, aby reálně zhodnotil své schopnosti a možnosti, co nejdříve Zemana z funkce odvolat.

