Covid: Pan Hlavenka nemá tak úplně pravdu

18. 11. 2021 / Jan Čulík

Nemyslím, že úvahy pana Hlavenky jsou tentokrát úplně rozumné.Jak je zjevné z Portugalska, z Izraele a z dalších zemí, naléhavým a jediným řešením, jímž je jedině možno zabránit blížící se katastrofě v České republice, je urychleně proočkovat celé obyvatelstvo. A - ano, rychle zahájit krátkodobý lockdown, aby se zdrželo nevyhnutelné zahlcení nemocnic, do doby, než bude obyvatelstvo řádně očkováno.Jiná možnost není!Představa, že Česká republika je natolik "promořená", nebo brzo bude, je zastaralá. Promořenost nechrání před těžkým průběhem covidu ani před úmrtím, ani před dlouhým covidem, který podle nejnovějších studií postihuje až 50 procent nakažených osob.V České republice není očkováno více než 3 miliony osob. Po nákaze covidem umírají přibližně 2 procenta lidí. 3 procenta z 3 milionů je 60 000 lidí. Je pan Hlavenka pro "promořenost" ochoten přijmout úmrtí dalších 60 000 českých spoluobčanů?U neočkovaných občanů hrozí přitom při vznik nových, daleko vražednějších variant koronaviru. Riskne si Česká republika skutečně i toto?Jedinou možností je urychleně očkovat celé obyvatelstvo, když to nejde jinak, tak povinně, a osobám, které byly očkovány už před více měsíci, dát rychle třetí posilovací dávku. S tím, že bude nutno celé obyvatelstvo znovu a znovu očkovat každý půlrok.Jinak skutečně nastane katastrofa. To si Češi opravdu risknou?