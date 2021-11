JIPky jsou plné neočkovaných lidí - už jich mám plné zuby

22. 11. 2021

Většina zdrojů věnovaných covidu v nemocnicích jde na neočkované



Svědectví nejmenovaného lékařského odborníka na choroby dýchacích cest, pracujícího v několika britských nemocnicích



V nemocnicích se covid-19 stal převážně nemocí neočkovaných osob. Mladík kolem dvaceti, který si vždycky dával pozor na to, co jí, chodil cvičit do fitka a byl příliš zdravý na to, aby byl postižen těžkým průběhem covidu. Osmačtyřicetiletý muž, které neměl čas na to, aby se nechal očkovat.



Člověk kolem pětapadesáti, jehož přítel měl příznaky. Žena, která chtěla počkat, než bude k dispozici více důkazů. Mladá těhotná paní, které se bála dopadu očkování na její dítě.

Šedesátiletý muž, přivezený do nemocnice s mírou kyslíku v krvi 70 procent. Přivezla ho sanitka, kterou původně zavolal pro svou partnerku, která zemřela, než sanitka přijela. Oba byli přesvědčeni, že farmaceutické společnosti podplatily vládu, aby vakcíny schválila.



Všichni vážně nemocní s covidem. Všichni neočkovaní a dosud zdraví. Všemu tomu se dalo naprosto vyhnout.



Samozřejmě, existují lidé, kteří jsou očkováni, a přesto onemocní. Tito lidé jsou buď staří nebo jsou chatrného zdraví. Osoby, trpící chorobami postihujícími imunitní systém, zejména pacienti, kteří mají chemoterapii pro léčbu rakoviny krve, jsou zvlášť zranitelní. Někteří zdraví lidé, kteří nemají štěstí, plně očkovaní, také skončí na nemocničním pokoji, ale ne na JIPce, většinou potřebují na pár dní mírnou dávku kyslíku.



Ale situace je úplně jiná na JIPkách. Tam leží pacienti, kteří se skládají z několika málo zranitelných lidí s vážnými jinými zdravotními problémy a pak většina zdravých, mladších lidí, kteří byli fit, ale záměrně se nenechali očkovat. Když vidím tuto směsici pacientů, nakažených covidem, zdá se mi, jako by nikdo vlastně dnes nebyl očkován. Samozřejmě to je proto, že lidé, kteří očkováni byli, prostě vedou svůj normální život dál doma. Kdyby byli všichni očkováni, nemocnice by byly pod daleko menším tlakem, to je naprosto jasné. Čekali byste na svou operaci či na diagnostický test daleko kratší dobu. Vaše sanitka by přijela dříve. Zprávy o zahlcení nemocnic nejsou přehnané, to vám zaručuju.



Kromě toho jsme nedávno začalo používat nový lék pro pacienty bez protilátek proti covidu. Stojí pro každého pacienta asi 60 000 Kč a musí nejprve proběhnout přísná a časově náročná schvalovací procedura pro každý případ, který léčíme. Hádejte, kteří pacienti nemají protilátky proti covidu (ti, kdo nebyli očkováni).



Většina zdrojů, které věnujeme covidu, jde pro lidi, kteří nebyli očkováni.



Ano, vakcíny jsou nepříjemné. Vyvolávají vedlejší účinky. Bolí. Není vyloučeno, že se i po očkování nakazíte covidem. Mám mnoho kolegů, kterým bylo po očkování špatně a několik, kteří museli zůstat den či dva doma. Avšak neslyšel jsem o nikom, kdo byl hospitalizován s covidem po očkování, anebo kdo měl vážné vedlejší účinky. Schvalovací proces pro vakcíny byl neuvěřitelně přísný a máme nyní obrovské množství dat z reálného světa, že vakcíny fungují. Věda, která to dokázala, je neuvěřitelný úspěch lidstva. Avšak uvědomuju si, že žádné tyto racionální argumenty nepřesvědčí někoho, kdo se rozhodl se nenechat očkovat, i když možná přesvědčí někoho, kdo je nerozhodný.



Jako lékař specializující se na choroby dýchacích cest jsem strávil celou svou kariéru léčením lidí, jejichž choroby plic byly způsobeny kouřením, a oni kouřili mnoho let ještě poté, co věděli, že je to nebezpečné. Strávil jsem nespočet hodin s lidmi, kteří se obviňují, že si sami zničili zdraví. Hodně přemýšlím o naší osobní odpovědnosti za naše zdraví a o tom, do jaké míry bychom měli nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Osobně jsem – na rozdíl od některých svých kolegů – nikdy nepociťoval pochybnost ohledně zacházení s kuřáky, aniž bych je soudil, zacházel jsem vždy s nimi úplně stejným způsobem jako s lidmi s nemocemi, které si sami nezpůsobili.



Ve způsobu, jakým chráníme autonomii pacientů, je zakotveno uznání, že lidé mohou rozumně činit rozhodnutí, která my můžeme považovat za iracionální nebo nesprávná. Všichni jsme produktem své výchovy, vzdělání a příležitostí a já jsem měl obrovské štěstí, že mě to v mém případě přivedlo k rozhodnutím, kterých si vážím. Je možné, že kdybych byl v kůži nekoho jiného, udělal bych jiná rozhodnutí.



Když si tohle ale převedu na volbu nenechat se očkovat proti covidu, zjišťuji, že má trpělivost dochází. Myslím, že je to z několika důvodů. I když se nebojíte svého vlastního rizika, že dostanete covid, nemůžete znát riziko lidí, do jejichž tváří náhodou zakašlete; je v tom nebezpečný a sobecký faktor, který nedokážu akceptovat.



Část mé frustrace směřuje nahoru, vůči zjevným dezinformacím šířícím se z určitých míst a vůči naprosto zoufale nekompetentním postojům našich politiků. Nikdy jsem neslyšel důvod, proč se nedal očkovat, s nímž bych souhlasil. Nejvíce ze všeho jsem však nyní poražen, vyčerpaný, opotřebovaný nepřetržitým proudem lidí, o které bojujeme, když vědomě propásli příležitost zachránit se. Rozčiluje mě to.



Navzdory tomu považuji za nepřijatelnou představu, že by zdravotníci a pečovatelský personál měli být nuceně všichni očkováni. Vím, že by to byl správný výsledek, ale nelíbí se mi způsob, jak toho dosáhnout. Je pro mě neuvěřitelné, že je všude tolik úzkostí a nepravd, takže povinné očkování může být nutné, i po roce toho, co jsme všichni zažili. Jak silné je ta nadvláda, která způsobuje, že u lidí dezinformace převažují nad racionálním myšlením?



Možná je to jen tím, že jiní lidé neviděli to, co já pořád teď vidím, nebo tomu nevěří, ale i nyní máme na našem covidovém oddělení sestry, které nejsou očkovány. Jen doufám, že nepřijdeme ještě o další zaměstnance.



V zásadě to však pro mě znamená toto. Nezažil jsem na jediný případ člověka, který byl dříve fit a zdravý a po plném očkování potřeboval intenzivní péči. Možná vám to nezabrání v tom nakazit se covidem. Ale může vám to zachránit život, když se necháte očkovat.





