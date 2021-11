Stát a média musí udělat všechno pro co nejsilnější proočkování

Moje babička v necelých 82 letech dostala covid (má tři dávky očkováni), poté co ji s trombózou převezli z domova pro seniory (má rozsáhlé výpadky krátkodobé paměti a potřebuje permanentní asistenci) do okresní nemocnice, která je plná covidu. Mám fakt chuť si zanadávat na všechny neočkované idioty, ale v první řadě by měla jít politická a podnikatelská reprezentace této země. Ta totiž část české veřejnosti k tomu absurdnímu chování dovedla kombinací vlastní pasivity a tiché kultivace mediální otupělosti. Kdyby část možností, co majitelé Mafry, CNC a Deníku se všemi svými tituly a časopisy dohromady mají v politice a médiích, použili k boji proti pandemii v Česku, tak je dost možné, že je na tom Česko dnes z pohledu nákaz a proockovanosti nesrovnatelně lépe než dnes. CNC, Agrofert či Pentu ale za tuhle tichou “transformaci společnosti” nikdo hnát k odpovědnosti nikdy nebude, konstatuje Albín Sybera.