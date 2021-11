Rozhovor Britských listů 446. Usmrtí nás omikron všechny?

30. 11. 2021

Vyhněte se nákaze (roušky, ruce rozestupy) a nechte se co nejrychleji očkovat všemi třemi dávkami, vakcína je trojdávková, doporučuje přední český odborník na viry, biochemik Jan Konvalinka v rozhovoru s Janem Čulíkem o nejzávažnějších aspektech probíhající koronavirové pandemie, jejíž průběh v ČR je nesmírně vážný. Když covid dostanete, máte dvouprocentní pravděpodobnost, že zemřete, což je pravděpodobnost vysoká. O omikronu toho zatím víme velmi málo, pokud by se ukázalo, že jeho patogenní rysy jsou mírnější než u varianty delta, byla by to dobrá zpráva. Snad to bude známo do tří neděl. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 30. listopadu 2021.







