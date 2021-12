200 reportáží o vývoji v Polsku za posledních pět let. A budoucí vyhlídky?

Mezitím v Absurdistánu 200

1. 12. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 13 minut

Je tomu už víc než 5 let, co jsem začal se svým seriálem „ Mezitím v Absurdistánu “. Zpočátku to mělo být jen jednorázové, protože už jsem měl dost psaní o polské politice: kromě toho, že jsem byl sloupkař píšící o polských záležitostech pro jednu ze skotských televizních stanic, psal jsem také analýzy pro politický portál vydávaný v angličtině se sídlem na Slovensku. Tento seriál zde vse zrodil z frustrace.Víte, tou dobou jsem už začínal být trochu frustrovaný. Tehdy jsem byl již více než deset let novinářem a od roku 2012 jsem psal pro Britské listy a poprvé jsem nevěděl, o čem psát. Moji editoři očekávali, že udělám prognózu a analýzu toho, co může strana Právo a spravedlnost chtít dělat, ale i moje nejdivočejší předpovědi obvykle vypadaly v době, kdy byl materiál publikován, docela mírně. Snažil jsem se najít nějaké paralely k tomu, co se v Polsku děje, a našel jsem jednu: historickou knihu o Hitlerově nástupu k moci v meziválečném Německu. Už jsme byli za tím bodem, pravidla byla roztrhána na kusy a odhozena.