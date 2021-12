ČR: dalších 134 mrtvých na koronavirus

7. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

V pondělí 6. prosince prosince zaznamenala Česká republika 15 541 denních nákaz, je to asi o 2000 méně než v předchozí pondělí a o 1000 více než před čtrnácti dny. Hospitalizováno je 6338 osob, to je denní nárůst o 182 pacientů. Celkem zemřelo v ČR 33 902 lidí to je nárůst o 134 mrtvých. Potvrzených případů za poslednich 14 dní je v ČR 2279 na 100 000, 1049 na 100 000 za poslední týden. ZDE - Omikron se stane převládající variantou koronaviru, upozorňují experti z Británie a z USA. Dochází k exponenciálnímu nárůstu omikronu nad deltou. Omikron je nyní přítomen ve 40 zemích světa.- V Británii se omikron volně šíří v komunitách, upozornil tamější ministr zdravotnictví.- Američané, kteří hlasovali pro Donalda Trumpa, mají třikrát větší pravděpodobnost, že zemřou na covid než občané žijící v okresech, které hlasovaly pro Joea Bidena, zjistilo americké National Public Radio.