My o vlku, vlk za dveřmi... Za co je Amerika ochotná bojovat?

9. 12. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Čas oponou trhnul a změněn svět.





Všichni to ví, jen Čechům to jaksi nedochází...





S pobavením čtu názory některých našich čtenářů, že "Amerika je největší, nejagresivnější hrozbou světu" a že právě ona ohrožuje chudáka Rusko...



Svět se ale změnil a v Čechách to lidem nedošlo.





Zrovna uprostřed této diskuse mi přišel do mailu inzerát na aktuální vydání týdeníku Economist. Věnuje se otázce: Za co je Amerika ochotná bojovat?















Toto je komentář šéfredaktora Economistu, který mi přišel do mailu:





"Amerika přestává hrát roli garanta liberálního řádu. Její odhodlání slábne a její nepřátelé ho zkoušejí. Prezident Vladimir Putin shromažďuje vojáky na hranicích s Ukrajinou a brzy by mohl provést invazi. Čína narušuje vzdušný prostor Tchaj-wanu stíhačkami, používá makety amerických letadlových lodí k nácviku střelby a zkouší hypersonické zbraně. Írán zaujal při jednáních o jaderném programu tak maximalistický postoj, že mnozí pozorovatelé očekávají jejich krach. Mezitím koalice jestřábů a holubic ve Washingtonu vyzývá ke "zdrženlivosti". Holubice říkají, že snahou o policejní řízení světa se Amerika nevyhnutelně nechá zatáhnout do zbytečných konfliktů v zahraničí, které nemůže vyhrát. Jestřábi tvrdí, že Amerika se nesmí nechat odvést od jediného důležitého úkolu: postavit se Číně. A neustálé uměle vykonstruované drama stranické politiky kvůli takovým věcem, jako jsou zpochybňované volby a nošení roušek, způsobuje, že se Amerika zdá být doma příliš rozhádaná na to, aby byla schopna v zahraniční politice prosazovat důslednou strategii. Má-li být zachován liberální řád, tvrdí náš titulní článek z tohoto týdne, budou muset ostatní mocnosti převzít větší část břemene - jednak aby se připravily na svět, v němž budou mít méně pomoci, jednak aby udržely Ameriku v angažovanosti. Jen málo úkolů je důležitějších a těžších."







Připravte se na to, Amerika střední Evropě v případném konfliktu s Ruskem nepomůže.



