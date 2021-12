Tisková zpráva:

Na toaletu pouze s kartou či mobilem, na jídlo jen s chytrým telefonem. Soutěž Největší digitální nesmysl upozorňuje na stinné stránky digitalizace

10. 12. 2021

čas čtení 4 minuty

Digitálně-právní organizace IuRe/Digitální svobody vyhlásila soutěž, ve které žádá veřejnost o zaslání tipů na digitální nesmysly. Jako příklady takových nesmyslů uvádí pořadatelé soutěže třeba virtuální asistenty, výrobky do takzvané chytré domácnosti, ale i služby, které jsou dostupné pouze s chytrým telefonem. Soutěž trvá do 8. ledna.

"Téměř dva roky s pandemií byly pro celou společnost nesmírně náročné. Ukázalo se sice, že řadu činností a aktivit lze dočasně přemístit do on-line prostoru, zároveň jsme však všichni na vlastní kůži poznali, že všudypřítomná digitalizace má výrazné limity. Právě na její stinné stránky a na to, že ne vše co je digitální je zároveň dobré, chceme soutěží upozornit," přibližuje soutěž Hynek Trojánek, který se v IuRe věnuje programu Digitální svobody.

Vedle masového sběru snadno zneužitelných dat, který se plánovaně či neplánově s většinou digitálních řešení pojí, upozorňuje web soutěže také na širší společenské důsledky digitalizace. Připomíná čerstvá data Českého statistického úřadu, dle kterých stále více než pětina domácností v Česku nemá počítač, podobný podíl nemá přístup k internetu a necelá čtvrtina dospělých pak z různých důvodů nepoužívá chytrý telefon. Podle autorů soutěže dochází bezhlavou podporou digitálních řešení k postupnému vyčleňování těchto lidí ze společnosti. Advokát organizace IuRe/Digitální svobody Jan Vobořil k tomu dodává:

"Vedle digitálních práv zajišťujeme také bezplatné právní poradenství zejména pro seniory, kteří mají problémy s dluhy či exekucemi. Na důsledky digitálního vyloučení tak často narážíme s těmi, kterých se přímo týká."

Stránky uvádí pro inspiraci pět příkladů digitálních nesmyslů, se kterými se lidé v Česku v poslední době mohli setkat. Zmíněna je třeba virtuální sestra Anežka, která byla součástí webu Ministerstva zdravotnictví. Kvůli nákladům, které převyšovaly prospěšnost, byl však letos v březnu provoz chatbotky ukončen. U příkladu chytré pračky pak tvůrci soutěže připomínají, že povědomí veřejnosti o tom, jaká data chytré spotřebiče sbírají a co se s nimi následně děje, je minimální. Mezi příklady nechybí ani vstup na otisk prstu, zavedený již v několika českých školách a školkách. Organizátoři v této souvislosti připomínají, že pravidla využívání biometriky jsou podstatně přísnější, než u ! zpracování jiných osobních údajů, což si ti, kdo o nasazení takových systémů rozhodují, často neuvědomují.

Na stránkách soutěže se již zaplňuje i sekce, ve které jsou sbírány tipy na digitální nesmysly od veřejnosti. Je zde třeba takzvaná umělá inteligence Matylda, která v televizní debatě kladla otázky volebním lídrům. Najdeme zde ale i připomínku nedávné situace, kdy se majitelé aut Tesla nemohli po zkolabování aplikace dostat do svých aut. Zmíněn je i nedávný pád sociální sítě Facebook, při jehož řešení se zaměstnanci kvůli nefunkčním digitálním kartám nemohli pro změnu dostat do budovy.

Tomu, kdo zašle tip na ten nejvíc nesmyslný digitální nesmysl, slibují autoři soutěže speciální odměnu.

Organizace IuRe/Digitální svobody pořádá již od roku 2004 Ceny Velkého bratra, ve kterých upozorňuje na ty největší slídily. Letos na podzim pak organizace pořádala Big Brother Film Festival. Vznikl při něm film Digitální disidenti představující několik lidí, kteří dobrovolně nevyužívají digitální technologie. Veřejnost bude film moct sp! atřit příští rok při speciálních projekcích.

Web soutěže: nesmysl.digitalnisvobody.cz

