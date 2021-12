Tentokrát zimní variace

Zbraně hromadného ničení v Česku (4)

10. 12. 2021 / Beno Trávníček

Kdyby mne tohle téma netočilo jako vrtulník, nevracel bych se k němu tolikrát. Kamiony jako zbraně hromadného ničení. Vlastně nemám nic proti jejich šoférům, protože nepochybně dělají náročnou a i dost nebezpečnou práci. Jsem KRITICKY naštvaný na ty, kteří je ženou na silnice bez rozmyslu, bez úvahy, bez zdravého rozumu!

Všichni se dneska mohou podívat a téměř on-line sledovat chod počasí. Předpovědi ČHMU na den-dva dopředu se čím dál víc blíží realitě. Přesto – viz dneska ráno (9. 12. 2021) mnoho firem pošle kamiony přes Vysočinu, kde je jasné, že nikdo nemůže udržet všechny tranzitní cesty v jednu chvíli zcela bez sněhu, navíc bude mrznout, a pošle je tam často bez zimního vybavení, protože už po chvilce chumelení a na nějakých 2 cm sněhu na vozovce tyhle lochnesky zatarasí v kopci cestu, vlní se jak hadi, komplikují dopravu, tvoří nebezpečnou překážku, hrabou koly jak dítě v bahně na tříkolce. Nebýt kamionů, všechno nějak funguje, sice pomaleji než v létě, ale funguje - auta jedou 60-70 km/h a k cíli dojedou.

Je to každý rok stejné – dopravní zpravodajství při sněžení začíná výčtem míst, kde uvízlé kamiony v lepším případě blokují silnice, v tom horším kolik lidí na to doplatilo zdravím či životem. Nikdo přece nemůže chtít po silničářích, aby měli pořád a za všech okolností „černou“ silnici! Kdo se bude bavit se mnou jako se řidičem osobáku, když vyrazím na sníh na gumách, které vypadají jako letní (nemluvě o tom, kdyby doopravdy byly letní)? Prostě musím své činění na silnici NEKOMPROMISNĚ PŘIZPŮSOBIT PODMÍNKÁM a nedělat jiným řidičům problémy. Na kamiony to evidentně neplatí. Patrně mají protekci od parlamentu přes vládu až po dopravní policii? Nebo jak jinak je možné, že pášou co pášou každý rok a NIC?! Jen konstatování a konstatování a konstatování špatného stavu.

Samozřejmě nešťastná není jen zimní nevýbava mnohých kamionů, ale také stav, kdy kamiony leckdo využívá jako sklady, které tak nemusí složitě a za drahé peníze postavit. Skladování materiálů, surovin, výrobků... v autech za jejich stálého pohybu je patrně ekonomicky výhodné. O co méně výhodné asi bude dopravit něco někam vlakem, pak to popřevážet běžným, třeba i lehkým, třeba i mírně terénním nákladním vozem do blízkého skladu a mít na několik týdnů klid? Samozřejmě to není o potravinách rychlé spotřeby, ale o tom všem ostatním...







