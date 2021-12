Koronavirus v ČR: Ticho před bouří

11. 12. 2021

čas čtení 2 minuty

Z rekordně vysoké míry nákazy data v posledních dnech v ČR mírně klesají. Potíž je, že hrozí vysoce nakažlivá varianta omikron. Má ČR nyní vůbec údaje o tom, kde tato nákaza je? Omikronem je možná zatím ČR méně postižena než západní země, jenže v důsledku vysoké nakažlivosti omikronem se nové vlně nákaz nevyhne. Opatření proti omikronu se v ČR odkládají do ledna...V pátek 10. prosince prosince zaznamenala Česká republika 12 386 denních nákaz. Hospitalizováno je 6222 osob. Celkem zemřelo v ČR 34 377 lidí, denně umírá hodně lidí přes stovku. Potvrzených případů za poslednich 14 dní je v ČR 1999 na 100 000, 889 na 100 000 za poslední týden. ZDE - Situace se změnila: Omikron se šíří tak rychle, že pokud nežijete život poustevníka, během nadcházejících týdnů se s koronavirem setkáte. Lidi by si neměli myslet, že se nenakazí. A útěcha, že omikron je mírnější, je lichá. je nebezpečné srovnávat data z Jihoafrické republiky s Evropou. A i když by menší procento osob nakažených omikronem skončilo v nemocnicích, vzhledem k extremně vysoké nakažlivostio jich pořád skončí v nemocnicích obrovská spousta, řekla v sobotu ráno v britském rozhlase imunoložka Eleanor Riley z univerzity v Edinburku.