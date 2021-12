Nákaz omikronem by mohlo být v Británii do konce prosince 2021 přes milion

9. 12. 2021

čas čtení 1 minuta





-Nákaz omikronem by mohlo v důsledku nynější trajektorie být v Británii do konce prosince 2021 přes milion, řekl v Dolní sněmovně britský ministr zdravotnictví Sajid Javid. Nová varianta je podle něho "dokonce ještě nebezpečnější nepřítel" než dosavadní. Javid uvedl, že je v Británii nyní 568 potvrzených nákaz omikronem, ale podle vědeckých odhadů "je jich pravděpodobně 10 000". Počet nákaz omikronem se zdvojnásobuje každých dva a půl dne, takže do konce měsíce bude zřejmě v Británii těchto nákaz víc než milion. Omikron je daleko nakažlivější než delta, ale o nové variantě je stále ještě velmi málo informací.



- V Británii oznámil Boris Johnson zavedení dalších karanténních omezení. Od pondělka musejí lidé pracovat z domova.



- Dánsko také zavede nová karanténní omezení proti omikronu.



- Ve Francii celkem zemřelo na covid 93 071 osob, poslední denní počet mrtvých byl 129. 2426 osob je ve Francii na jipkách, je to denní nárůst o 75.



- Vlády musejí bezodkladně urychlit své očkovací programy, aby zpomalily šíření omikronu, konstatoval šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.



- BioNTech a Pfizer ve středu informovali, že třídávkové očkování jejich vakcínou proti covidu-19 dokázalo v laboratoři ochránit před variantou omikron a pozměněnou vakcínu účinnou proti omikronu dokáží tyto firmy dodat do března 2022.



- Očkování vakcínami Moderna či Novavax po vakcíně AstraZeneca poskytuje vysokou imunitu proti covidu.



- Brazilský prezident Jair Bolsonaro vyvolal rozhořčení, když oznámil, že začne vpouštět do Brazílie neočkované turisty. V Brazílii už zemřelo na covid více než 615 000 lidí.

0