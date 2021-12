Kýčovité vnímání vraždění malých dětí?

10. 12. 2021 / Jan Čulík

Malého Arthura zavraždili jeho pěstouni v situaci- uprostřed údajně civilizované země - Británie. Tato vražda je šokující (a to nic neumenšuje na hrůzách zabíjení dětí ve válečných konfliktech či hladomorem) o to víc, že k ní došlo v zemi, která není uprostřed války a má fungovat. Je to varováním, že mezi námi existují zdánlivě úplně normální jedinci, kteří jsou schopni malé děti týrat a zabít. A varováním, jaké konečně silně zdůraznil zde citovaný pořad britského rozhlasu z minulého víkendu , že státním strukturám v údajně civilizovaných evropských zemích je to buď jedno, anebo prostě jsou tak neefektivní, že týrání dětí přehlížejí a neřeší ho.