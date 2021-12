Mýlit se je lidské

10. 12. 2021 / Karel Dolejší

Zrovna jsem chtěl napsat strašlivě kvalitní pojednání o latinských deklinacích, ale asi se pustím raději do imunologie, které také rozumím zhruba stejně jako Václav Hořejší mezinárodní a bezpečnostní politice.

Poté co imunolog Václav Hořejší na jaře letošního roku vystoupil s nekritickou propagandou ruské anticovidové vakcíny Sputnik V - která z dobrých důvodů dodnes nebyla schválena k použití v EU a k níž i velká část Rusů chová silnou nedůvěru - a po provalení kauzy Vrbětice krátce na to jsem se domníval, že tento pán se svými amatérskými komentáři k mezinárodní politice poněkud ubere.



To jsem se ovšem spletl. V den, kdy Kreml pohrozil novou kubánskou raketovou krizí, potřeboval pan Hořejší napsat článek o tom, že nás Rusko absolutně neohrožuje.

Dovolím si tuto pozoruhodnou tezi poněkud rozvést, pokud jde o oficiální oznámení z posledních dnů týkající se pouze evropské části Ruské federace.

U Volgogradu nás právě teď neohrožuje cvičení ruských odstřelovačů.

Začal zcela neškodný a mírumilovný mobilizační míting Jižního vojenského okruhu s účastí 700 důstojníků pod velením armádního generála Dvornikova. Událost skončí strategickou vojenskoštábní hrou týkající se provedení strategické operace proti protivníkovi používajícímu "vysoce přesné zbraně, prostředky radioelektronického boje, bezpilotní létající aparáty, výsadky mořských a vzdušných desantů".

V Orenburské oblasti právě studují ruští vojáci "nové metody boje s diverzanty".

Operační skupina ruských vojsk v Podněstří provádí zvláště neohrožující výcvik v nasazení granátometů a vedle toho zde proběhla také bojová příprava motostřeleckého praporu.

Velká výsadková plavidla Cezar Kunnikov a Novočerkassk známá především zásobováním Bašára Asada ruskou bojovou technikou a municí provedla v Sevastopolu cvičení, při němž byly bojová technika a ozbrojený personál naloženy v patrovém uspořádání, než při dalších manévrech dojde k nácviku bojového výsadku na polygonu Opuk.

Plavidla Černomořské flotily prodělala v úterý zcela banální výcvik v obraně proti zbraním hromadného ničení.

V Západním vojenském okruhu začaly zimní polní manévry s účastí těžké bojové techniky a operačně taktických raketových komplexů Iskander-M. Při té příležitosti tankisté u Nižního Novgorodu "zničili vojska protivníka".

Mezitím vojáci Tamanské divize v Moskevské oblasti "odrazili útok sabotérů".

V Tule parašutisté nacvičili odražení teroristického útoku.

V Kaliningradu probíhá velitelské shromáždění Baltské floty s účastí stovky důstojníků.

Na polygonu Pogonovo ve Voroněžské oblasti - jednom z identifikovaných shromaždišť vojsk připravovaných k invazi na Ukrajinu - probíhá cvičení vojsk protivzdušné obrany.

U Kurska začal výcvikový tábor specialistů na zbraně hromadného ničení.

V Leningradské oblasti proběhlo cvičení záloh vojenské policie Západního vojenského okruhu.

V Povolží a také na Sibiři (ano, přetahuji...) proběhly cvičné střelby obsluh protiletadlových systémů S-400.

V Samaře proběhly cvičné lety vrtulníků Mi-8 a Mi-24 a současně také výcvik motostřelců.

Příslušníci Pskovského gardového vzdušně výsadkového útvaru nacvičovali taktické akce v Zaveličje.

Korveta Baltské floty Stojkij nacvičovala raketovou palbu v Baltském moři.

Tím jsem uzavřel přehled vybraných oficiálně oznámených vojenských událostí v evropské části Ruské federace z úterka 7. prosince a mohu přejít k dalšímu...

Понял?

Za zvláštní zmínku stojí z oficiálně oznámených událostí ještě třeba vojenskoštábní cvičení Centrálního vojenského okruhu v Orenburské oblasti ohlášené na termín 14.-17. prosince, s účastí 300 vysokých důstojníků pod velením generálplukovníka Alexandra Lapina. Týká se spojení a velení v první bojové linii s využitím obrněného prostředku P-230T. "В рамках сбора генералы и офицеры изучат организацию и ведение боевых действий в условиях активного применения противником сил специальных операций, диверсионно-разведывательных групп и действий бандформирований, в том числе в сложных климатических условиях."

V Serpuchově probíhá taktický výcvik obsluh mezikontinentálních jaderných střel Topol-M, v Saratovské oblasti cvičné lety strategických bombardérů Tu-160 a Tu-95MS.

Šéf ruského generálního štábu Valerij Gerasimov se nechal slyšet, že 95 % odpalovacích zařízení ruských strategických raket se nachází v trvalé bojové pohotovosti.

Ještě večer se svět dozvěděl z úst Vladimira Putina, že prý to co Ukrajina dělá v Donbasu "připomíná genocidu". Takové prohlášení je ovšem pikantní hned ze dvou důvodů. Z Ruskem okupované části ukrajinského Donbasu, kde před válkou žilo 7 milionů lidí, jich už 5,5 milionu odešlo pryč. A kdykoliv se v OSN hlasuje o nějaké občanské válce ve světě a objeví se rezoluce obsahující termín "genocida", Rusko hlasuje proti a tvrdí, že jde o "vnitřní záležitost" dané země, do níž se mezinárodní společenství nemá vměšovat.

Vcelku lze říci, že Ruská federace stahující k ukrajinské hranici zatím přes 100 000 vojáků s bojovou technikou, k nimž v posledních několika dnech začínají přijíždět i podpůrné, logistické, zdravotnické a protiletadlové útvary, stejně jako útvary pro elektronický boj, je naprosto mírumilovná země připravující se k lednové oslavě pravoslavných Vánoc obklopená příměřími v zemích, které vojensky destabilizovala ve snaze zabránit jim v samostatném politickém kurzu či nedej bože integraci se Západem.

Přiznám se, že se sám už poněkud ztrácím v markantech prostředku pro radioelektronický boj Infauna, není mi úplně jasné, na jaké organizační úrovni by měl být po revizi Serďukovových reforem vlastně nasazován (v Sýrii chránil jen konvoje) a odkdy už je to spíš na Borisoglebsk-2. Ještě že se v tom pan Hořejší vyzná mnohem více a lépe než já.

V mírumilovné státní televizi pokojného Ruska se mezitím veřejně diskutuje o vojenském obsazení území náležejících Švédsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Zde je záznam.

Každý se někdy zmýlí. Někdo více, někdo méně. Někdo občas, někdo v zásadě s železnou pravidelností.

Pokud se taky ve své specializaci tak zjevně seknu, jako pan Hořejší se Sputnikem, kdo ví, mohl bych třeba začít amatérsky komentovat imunologii...

