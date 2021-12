Rozhovor Britských listů 449. Mají novou, nelidskou morálku. Co se to stalo s Polskem?

9. 12. 2021

Tomasz Oryński píše už pět let pro Britské listy seriál o politické a společenské situaci v Polsku Mezitím v Absurdistánu a mapuje tak - od převzetí moci populistickou mafiánskou a autoritářskou stranou Právo a spravedlnost, rychlý ústup Polska od demokracie a propad do diktátorské, netolerantní atmosféry. Jan Čulík s ním mluví o tomto překvapivém vývoji při příležitosti vydání dvoustého pokračování jeho jedinečného seriálu, který je snad jediným systematickým zdrojem informací o tom, co se děje u severního souseda České republiky, v čtyřicetimilionové zemi, která by měla mít v Evropské unii podstatný vliv. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 10. prosince 2021.







For the past five years, Tomasz Oryński has been writing regular columns for Britské listy under the heading of Meanwhile in Cuckooland (for English versions of these articles, see orynski.eu). In these articles, Mr. Orynski has been mapping out the profound change which Poland has undergone since the takeover of power by the populist, authoriarian and mafioso Law and Justice Party. Jan Čulík discusses these changes with Mr Oryński in this Britské listy Interview which is broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Friday 10th December 2021.







