Expert: Putinovy požadavky vůči NATO "vypadají spíše jako kouřová clona"

13. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

Rusko, které obviňuje Ukrajinu za (vesměs fiktivní) pohyby jejích vojsk, které údajně "svědčí o přípravách k napadení" ruské kolonie v Donbasu, si stěžuje, že je "démonizováno kvůli pohybu vojsk po vlastním území".

Mezitím vznáší vůči NATO a Západu požadavky, o nichž si musí být vědomo, že nebudou nikdy splněny - jako revokace dokumentů summitu Severoatlantické aliance v Bukurešti z roku 2008.

Špičkový americký expert na Rusko Michael Kofman upozorňuje, že je třeba oficiálně předkládané požadavky považovat spíš za kouřovou clonu než za skutečný cíl Moskvy. Probíhající krize se podle něj "netýká jen Ukrajiny, ale evropské bezpečnosti, místa Ruska v ní a schopnosti ovlivnit výsledek - a jsem stále pesimističtější ohledně toho, jak to skončí".

