Odsouzení vraha Asadova režimu, podporovaného Ruskem, upozornilo na děsivé zabíjení v Sýrii

14. 1. 2022

Slzy úlevy. Konečně spravedlnost.



Reportérka:

Jasmína je žalobkyní v soudním případu, který se zapsal do historie. Její otec a bratr byli zabiti vládními silami v Sýrii. Ve čtvrtek se dočkala toho, že Anvar Raslan, muž, který za to nese odpovědnost, byl odsouzen německým soudem k doživotnímu vězení. Rozsudek nad tímto jediným mužem odsuzuje celý syrský režim. Odsouzený neposkytl žádnou reakci. Byl odsouzen za zločiny proti lidskosti.



Tento osmapadesátiletý muž byl bezpečnostním důstojníkem prezidenta Asada, který dohlížel na systematické mučení tisíců zatčených, "zmizelých" osob.Co se stalo? Všech pět bratrů Jasminy bylo zabito.

Jasmína:



Myslím, že tento soudní proces je tím nejmenším krokem, který jsme mohli udělat na cestě ke spravedlnosti. Spravedlnosti pro nás jako rodinné příslušníky nebo příslušníky násilně zmizelých, zadržených, pohřešovaných, našich blízkých, které režim zabil.





Reportérka:







Tento případ, který se konal v malé soudní síni v Koblenci, má obrovský význam. Tento soudní proces byl možný jen díky tomu, že Německo uzákonilo právní princip univerzální jurisdikce pro zločiny proti lidskosti. Na rozdíl od jiných konfliktů v současnosti neexistuje žádný mezinárodní mechanismus, který by syrský režim pohnal k odpovědnosti. Ten režim je odpovědný za věznění přibližně 150 000 svých vlastních občanů. Podrobnosti o tom, co prožili, jsou děsivé.

Dcera:







Reportérka:







Ačkoli aktivisté nynější rozsudek uvítali, varovali, že zvěrstva v Sýrii pokračují. Prezident Asad má nyní pod kontrolou většinu země, a to s podporou Ruska a Íránu. Odpůrci doufají, že Raslanovo odsouzení dá syrskému státu na vědomí, že bez ohledu na to, jak vysoká je vaše funkce, budete jednoho dne pohnáni k odpovědnosti.







“The trial says it very clear that Assad’s Syria is a torture state.”



Wafa Mustafa:







Jako Syřanka od samého počátku procesu doufám, že ten člověk bude odsouzen. Je to potvrzení našich příběhů jako civilistů, a to si myslím. Tento soud mi dává naději, že jednoho dne bych mohla získat kontrolu nad svým vlastním příběhem a že celému světu vlastně nezbude nic jiného než uvěřit, že to, co vyprávíme už deset let, je pravda.

Během syrského povstání v roce 2011 bezpečnostní služby násilně potlačily protivládní protesty. Demonstranti na severu Damašku byli shromážděni a převezeni do zařízení známého jako pobočka 251, kterému šéfoval právě Anvar Raslan. Ten měl na starosti výslechy, při nichž docházelo k brutálnímu mučení. Mnoho zadržených už nikdy nikdo neviděl a jejich rodiny dodnes nevědí, co se s nimi stalo.Jednoho dne jsem se probudila a najednou tam nebyl. Je to jako probudit se a zjistit, že vám část vašeho těla chybí.Teprve rok po zmizení Cedrala Šabese, otce Alího, syrský režim oznámil, že ho zatkl a bude ho vyslýchat po dobu neurčitou na neznámém místě. Anvar Raslan u soudu všechna obvinění popřel a tvrdil, že od syrského režimu zběhl. Zažádal o azyl v Německu, když otevřelo dveře syrským uprchlíkům, a on se tam dostal do běžného života. Ale jeho náhodné setkání v azylovém centru s jednou z jeho bývalých obětí vedlo k jeho zatčení a k tomu, že bývalý vězeň poznal Raslana jako muže, který ho zadržoval a mučil v Damašku.Důležité také je, že deportovat jakéhokoliv uprchlíka zpět do Sýrie znamená doslova ho vystavit možné zkušenosti s vězněním a možná i smrtí při mučení na velmi osobní úrovni.Pro mě je nejdůležitějším aspektem tohoto procesu to, že z toho vyplývá, že stále existují lidé, včetně mého vlastního otce, kteří ještě mohou být zachráněni, a to je to, co nyní potřebujeme, jeskutečná akce na jejich záchranu.Tak můj otec Ali Mustafa byl známým kritikem Asadova režimu. 2. července 2013 můj otec násilně zmizel na posledních osm let, vlastně na více než osm let.Snažili jsme se všemi možnými způsoby získat odpověď na jednu jedinou otázku. Je naživu?