Bílí koně v českém podnikání

14. 1. 2022

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva Piráti upozornili na problémy kolem Babiše, Rittiga, Savova či Nováka. Soud posoudí, zda zneužívají bílé koně Praha 14. ledna 2022 – Na základě zákona o evidenci skutečných majitelů musely firmy nejpozději do 1. prosince 2021 uvést, kdo je ve skutečnosti ovládá, a nikoliv pouze formálně vlastní. Dosazování tzv. bílých koní do společností získávajících veřejné peníze je závažný problém, kterému má Piráty prosazovaný zákon zamezit. Řada kontroverzních osob se ovšem dál v registru skutečných majitelů skrývá za zřejmě pouze nastrčené osoby. Například přes 200 společností z koncernu Agrofert a SynBiol uvedlo v registru jinou osobu než Andreje Babiše. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v této věci podal podnět na příslušný rejstříkový soud. Další podnět popisující osm obdobných případů podal analytik Poslaneckého klubu Pirátů Janusz Konieczny. Zaměřil se na společnosti napsané na lidi bez domova či společnost, kterou dle policie skrytě ovládá stíhaný František Savov v kauze daňových podvodů za 600 milionů Kč. Podnět míří i na podvodnou směnárnu napsanou na ukrajinského dělníka, který je zřejmě opět v postavení bílého koně.



Na počátku června 2021 byla na základě evropské směrnice spuštěna nová evidence skutečných majitelů a české společnosti tak musely nejpozději do 1. prosince 2021 zapsat pravdivé informace o osobách, které tyto společnosti ovládají či jsou jejich koncovým příjemcem. Andrej Babiš je ve slovenském, britském či například německém registru uveden jako osoba, která ovládá společnosti z koncernu Agrofert. V českém registru je ovšem místo Andreje Babiše chybně uveden předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša. Přitom Evropská komise i všichni nezávislí experti dospěli k jednoznačnému závěru - Agrofert je ovládán Andrejem Babišem.

„Agrofert již musí jít s pravdou ven. Zvlášť, když ročně získává díky dotacím a zakázkám veřejné prostředky za cca 6 miliard korun. Pokud i nadále bude poskytovat nepravdivé informace, tak soud může zakázat vyplácení zisku, zakázat výkon akcionářských práv či udělit pokutu. Proto jsem podal podnět k Městskému soudu v Praze,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Dosazování nastrčených majitelů se zdaleka netýká pouze Andreje Babiše. Piráti v příloze přikládají přehled o podnětu podaném analytikem Pirátů Januszem Koniecznym, který mapuje případy, kdy opět v evidenci patrně není uvedená osoba skutečně ovládající společnost.

„Podnět popisuje například společnost De Sol Investment, která před rokem od Ministerstva zdravotnictví získala 300milionovou objednávku na nákup respirátorů a oficiálně za ni vystupuje svářeč s jedenácti exekucemi, který netuší, co se se společností děje. Navíc po této společnosti pátral Interpol. Dalším případem je spořitelní družstvo Artesa, které dle policie skrytě ovládá František Savov souzený za 600milionový daňový podvod. V registru ovšem František Savov uveden není," popsal Konieczny.

„Nenajdeme zde ani jméno Ivo Rittiga u společnosti vlastněné firmou Rittig & Partners Europe Limited. Do podnikání se rovněž pustil Alexandr Novák, který byl v minulosti pravomocně odsouzen za přijetí 40milionového úplatku a v současnosti je obžalován v kauze ROP Severozápad. Ačkoliv je Alexandr Novák uveden u společnosti Android jako největší akcionář, v registru jeho jméno nenajdeme. Podnět obsahuje další případy, kdy v evidenci skutečných majitelů jsou patrně uvedení pouze bílé koně,” vysvětlil analytik Pirátů.

