Proč jsou Češi (nenásilní) rasisti?

10. 1. 2022

čas čtení 15 minut

Rozhovoru Britských listů č. 457

Toto je přepis

Jan Čulík:

V minulých dnech převzala tuším z ČTK celá řada českých médií zprávu, že jakýsi mladík spáchal nějaké trestné činy, nebo nějaký trestný čin na Karlovarsku a v té zprávě ČTK potom ve všech médiích bylo, že to byl cizinec.





No, já jsem si dovolil napsat na Britských listech, vážení televizní diváci, že se to nedělá . Protože v té zprávě není důležité, jaký etnický původ má pachatel nějakého trestného činu, protože to samozřejmě vede k vytváření kolektivní viny, protože si potom čtenáři automaticky dovozují, že všichni cizinci jsou kriminálníci.

V minulých dnech převzala tuším z ČTK celá řada českých médií zprávu, že jakýsi mladík spáchal nějaké trestné činy, nebo nějaký trestný čin na Karlovarsku a v té zprávě ČTK potom ve všech médiích bylo, že to byl cizinec.



No a vede mě to k takovému docela nepříliš příjemnému překvapení, že skutečně - ale možná, že nemám pravdu - existují rysy, že Česká republika je prolezlá rasismem.



Protože tento nejprve nevinný tweet, na twitteru jediné slovo pod tím článkem na serveru IDnes na jejich Twitteru, "Xenofobie", vyvolal obrovské reakce a po českých internetových stránkách se šíří články, které polemicky, zuřivě, se mnou nesouhlasí a poukazují na to, že vlastně zamlčuji informace. Skutečně to vyvolalo i celou řadu emailů a dokonce mě kdosi napsal, že právě zamlčují informace a "chci svádět ty trestné činy na Čechy", kdežto tento násilník nebo pachatel je prý "typickým příkladem všech těch imigrantů a uprchlíků, kteří nás zničí".



Mezitím proběhla českými médii také zpráva, že kdesi na českém venkově jakýsi důchodce střílel ze samopalu. Sice prý jen do vzduchu, aby odstrašil příbuzné, kteří chtěli zasáhnout proti tomu, že terorizuje manželku. Policie zjistila, že důchodce má doma asi pět nebo šest nezákonných zbraní, protože musí být připraven na boje s uprchlíky, kteří přijdou do České republiky, protože česká armáda na ty zločince ze zahraničí není připravena.



Tak tohleto, vážení televizní diváci, mně přijde opravdu docela směšné, ale spíš taky tragické. Protože ta konstrukce, že cizinci, nebo uprchlíci, nebo muslimové jsou zločinci, je naprosto umělá, je tady vytvářena systematicky v České republice už šest let a bohužel lidi se jí stávají obětí. Jenže a vážení televizní diváci, proto jsem si pozval do dnešního rozhovoru Britských listů antropologa, našeho spolupracovníka Fabiana Golga, který s námi mluví dnes z Brazílie.



Já musím vzít vážně to obvinění, že kdykoliv poukážu na tyto latentní nebo ne tak latentní rasistické projevy - mimochodem Albín Sybera poukazuje na to, že obrovská míra rasismu existuje v České republice ve sportovním tisku, tak se samozřejmě proti mně ozvou obrovské protestní hlasy, že jsem rasista sám, protože obviňuji Českou republiku z rasismu.



Ale, pane Golgo, vy jste tohleto vysvětloval jako antropolog odborník velmi zajímavě, jaksi v tom smyslu, že ve společnostech jsou určité tendence. A že tyto tendence jsou charakteristické pro tu či onu společnost, ale to samozřejmě neznamená, že všichni v té společnosti jsou takoví, ať už se to týká Rusů nebo Američanů nebo Čechů. Mohl byste úvodem pohovořit o tomto?



Fabiano Golgo:



Dobrý den nebo dobrý večer, nevím, v kolik hodin se na toto díváte, ale právě proto mají Češi tu výmluvu, že "Nejsme rasisté, jenom jsme proti těm 'nepřizpůsobivým'", a zároveň že nevidíme lidi skupinově. Protože někteří ti lidé rasisti nejsou. Ale to není pravda. Právě když říkám, že Češi jsou takoví nebo makoví, oni vždycky, jak si pamatuju, si vzpomenou na pár lidí, kteří takoví nejsou, a chtějí to použít proti tomu argumentu, že Češi takoví jsou jenom proto, že nějaká menšina taková není.



Samozřejmě, že je to všude - například já jsem Brazilec, takže hodně gestikuluju, ale můj otec je velmi seriózní daňový právník a negestikuluje. Já jsem emotivnější než například moje sestra. A ona je žena i z Latinské Ameriky, ale je úplně chladná, takže znamená to snad, že Brazilci nejsou gestikulující emotivní lidi? Samozřejmě že ne. Ty příklady jsou výjimky. Možná je i hodně výjimek v nějaké společnosti, ale tendence tam jsou. Proto lze asi říct úplně otevřeně - Já jsem vždycky mluvil o tom tak, že jsem měl důvod vysvětlit, proč jsem se dostal k tomu závěru, že Češi jsou rasisté, ale já radši to řeknu přímo pro oči. A bez vysvětlení, protože Češi pořád objasňují, jací jsou ostatní lidi. Takže to musejí cítit u sebe. Celou dobu píšu články, které jsou občas útočné na český národ. Když se lidi ptají, tak proč tady žiješ? Vrať se tam, odkud pocházíš. A já vždycky vysvětlím, že taky umím pomlouvat matku, ale to neznamená, že jsem proti matce nebo nemůžu žít s ní. Samozřejmě, že všude jsou dobří i špatní lidé lidí a kulturní rysy, a tak dále. Ale já to dělám provokativně, protože já chci vždycky, aby lidi právě reagovali a útočili na vás, tím, že vy jste rasisté. Takže útočí na mě. Vždycky říkají, vy zevšeobecňujete, jací jsme my, Češi. Já nejsem rasista, takže se vraťte tam do třetího světa, odkud pocházíte, do favel, kde jsou ti černoši, bla bla bla. Pak objevují u mě ten rasismus samozřejmě, takže já to dělám zpátky. Vždycky vzpomínám například na to, že hned po revoluci v Rakousku byly ty plakáty, kde bylo napsáno "Češi nekraďte".



Jan Čulík:



No, ale to se dá kritizovat taky jako rasistické, že? Protože ne všichni Češi jezdili do Vídně do supermarketů na Mariahilfer Strasse a kradli tam.



Fabiano Golgo:



Ne každý Rom krade, ne každý muslim dělá, nevím co lidi si myslí, že oni dělají. Ne každý muslim je terorista, ne každý černoch, nevím, krade nebo smrdí, nebo je dobrý sportovec nebo zpěvák. Já to slyším pravidelně od velmi - ne od obyčejných Čechů, ale od lidí, kteří mají možná různé diplomy, nebo cestovali po celém světě, jsou to lidi z oblastí kultury, lidi, kteří všeobecně jinde jsou daleko otevřenější a liberálnější, co se týče takovýchto věcí a politicky korektnější, ale v Česku je to úplně v pořádku, že člověk, který pracuje v České televizi nebo je z FAMU a dělá filmy, nebo znám spoustu umělců, říkají otevřeně ty rasistické věci.



Jan Čulík:



Je fakt, já se musím přiznat, že mě to ohromilo a opakovaně ohromuje, jak je silná rasistická reakce na tato upozornění, že by se lidi rasisticky chovat neměli. Teď píše v Britských listech Bohumil Kartous o tomtéž, že mu lidi píšou, vážení televizní diváci, že oni jsou hrdí na to, že jsou rasisti. Jsou-li Češi rasisti, proč, pane Golgo, vy jste tam žil dlouhá léta jako outsider. Proč jsou rasisti? Proč jim vyhovuje ten rasismus?



Fabiano Golgo:





No právě, já dělám teď tady projekt, já se do Česka vrátím, Češi se mě nezbaví nikdy, už je to skoro třicet let, kdy jsemn se musel naučit ten jazyk. Samozřejmě, když mluvím, lidi slyší, jak dělám hrozné gramatické chyby, to skloňování a tak dále. Ale já rozumím úplně všemu. Takže já jsem člověk, který fakt rozumí, co se děje v České republice, popová kultura i seriozní kultura, takže mě se nezbaví, protože je tam hodně práce a je to tam strašně zajímavé. I když v části té kultury jsou ty odporné věci.







Ale pojďme k tomu, co rasismus. Protože největší problém je, když člověk slyší, "Vy jste rasista", on skutečně fakticky nemyslí, velmi vážně si nemyslí, že je rasista, on si říká, "Nejsem." Proč? Protože pro něj je rasista Ku Klux Klan. Je to o strachu. Taky lidi říkají, "Nejsem homofobní. Například Fabiano je můj kamarád." A pak říkají "Buzerante!!" na nějakém fotbalovém zápase, že to je v pořádku. "Já to nemyslím vážně. Já tě mám rád. jenom říkám Buzerante tomu rozhodčímu." Proč? Proč ta slova znamenají něco odporného? Proč to já musím brát, jako že "Super!!? Češi to neberou. Když se právě poukazuje na "Češi, nekraďte", nebo na další plakáty, které jsem viděl vždycky v Chorvatsku, že tam bylo napsáno, a v češtině jenom, a tam byli Němci, lidi z celého světa, jenom pro Čechy, by si Češi nebrali jídlo ze snídaně ke konzumaci v pokoji. Takže znamená to, že každý Čech tohleto dělá? Ne, ale hodně z těch, kteří jezdí do Chorvatska to dělalo, aspoň tehdy.

Jan Čulík:







Ale já vás přeruším, česká média, když píší o kriminalitě, tak nepíší, že byl zatčen pětatřicetiletý Čech. To tam není.

0

438

Protože si tam kradou z té snídaně jídlo, aby se uživili celý den. To je mi jasné.Přesně tak. Ale před chvíli jste právě mluvil o tom důchodci, který měl ty zbraně, takže mám z toho dospět k závěru, že důchodci jsou nebezpeční? A že všichni důchodci v České republice chtějí zabíjet uprchlíky? To je to, co si lidi neuvědomují. Že když něco takového je napsáno, že to není o tom, jak oni říkají, že tam musí být napsáno, že je to cizinec, Rom, nebo odkud je, nebo že je to žena -Právě. Že je to cizinec. A to dokazuje ten rasismus, ten je v těch detailech. V tom, že se o tom může otevřeně mluvit. Já si neumím představit, ani ve třetím světě v Brazílii, kde samozřejmě je rasismus všude, že by se tak otevřeně o tom mluvilo drastickým způsobem. Jak já vidím známé lidi, kteří mají jméno a fotku a píšou komentáře na Facebooku, na sociálních médiích všeobecně. Lidi i předstírají, že nejsou rasističtí. A problém pro mě v České republice je to, že nemusejí předstírat, protože se nenajde dostatečné množství lidí, kteří by se postavili proti tomu. Strach.Ale taky je to konstrukce, možná, jestli můžu, pane antropologu, musíte mě korigovat, pokud říkám blbosti. A taky je to neznalost. Je to trošku podobné: v Anglii je taky velká míra rasismu, zejména mezi důchodci a v pobřežních městech, v letoviscích, kde žijí důchodci na penzi, kteří neznají žádné ty Poláky nebo Čechy. Tak oni je tam nenávidí, protože tam nejsou, že jo, ale v Čechách podobně a je to taková zvláštní věc. Češi často pohrdají všemi svými sousedy. Všimněte si: pohrdají Poláky, Němci, Rusy, do určité míry Slováky, samozřejmě Maďary a samozřejmě potom všemi Neevropany. A zajímavá věc je taková: člověk často čte, že v některých afrických zemích existuje velmi pokročilý internet, mají tam například ty onlinové mikroplatby, to znamená, že platíte za služby a za věci v obchodech svým mobilem. To je něco, co v Evropě vůbec není. Ty africké země jsou daleko pokročilejší, ale pro Čechy tohle neexistuje, protože to ani nevědí, tak si myslí, že tam jsou nějací primitivové, kteří žijí v nějakých chýších, a tak dále. Podobně se ani moc neví, že korán povzbuzuje každého muslima, aby první řešení bylo pokojné.Dobře, takže kdybychom to měli uzavřít? Co s tím dělat, pane Golgo? V s tím máte ohromující zkušenosti, ale jak se s tím člověk může vypořádat?Jde o informace, protože všechno, co jste teď řekl, mluvil jste o důchodcích v Británii o Češích všeobecně. Je to ignorance. Je to strach. Z toho, co člověk nezná, on má z toho strach. Ale rozdíl je v lidech. Někteří, když mají strach, mají zvědavost a chtějí zjistit, co je v té tmě, a pak už nemají ten strach.A pak je většina Čechů, nebo ti, o kterých slyšíme, kteří radši zůstanou tam, kde jsou, protože je to bezpečné. Já myslím, že problém v Češích je právě to, že chtějí tu bezpečnost, chtějí dávat do čehokoliv jen malou energii, a dostat co nejvíc, ale budou spokojeni s tím, kolik toho dostanou. Proč tohleto souvisí s rasismem? Protože ti důchodci v Británii jsou taky v tomhletom stavu. Je ten strach a ignorance. Nerozumějí, co jsou ti Poláci, že vypadají jako my, ale nechovají se jako my. Je to jednodušší usuzovat, proč nějaký člověk z Jamajky se nechová jako my. Proto v Británii je ten rasismus největší a nejotevřenější proti těm Polákům a Rumunům. A politická korektnost se dostala i k těm důchodcům, občas, oni nejdou proti Afričanům a muslimům a Indům a tak dále. Takže ignorance. Neznalost. Jak dostat Čechy z toho, že jsou líní změnit se? Možná i ten patriotismus, který se vrátil do starých kolejí, minulost, která neexistuje, a vrací se k takovým rysům, které nejsou úplně české, ale chtějí, aby takto byli vnímáni na veřejnosti, tohleto je to, co nasadí Češi. Že se z toho nechtějí dostat, protože je to tak hezké, jak to prý bylo v minulosti. Naše tradice a naše lidi v minulosti byli tak suproví, my nemusíme nic. Myslím, že to buranství, pro mě je to člověk, který se zastavil a nechce jít někam, nechce slyšet novinky, nechce se změnit, akceptovat jiné věci.Češi se bojí jinakosti. Nejsou rasisté. Je to rekreační rasismus. Nejsou rasisty v tom smyslu, že když přijde černoch a na něco se zeptá, oni mu na to odpoví. Není to jako v určitých částech Texasu, kde lidi řeknou "Fuj!", "Nechci!", "Neakceptuju tě". Češi jsou mírní rasisti. Kvůli té mírnosti mají pocit, že rasismus není. Takže ignorace a sebevnímání, které Češi nemají. Vy vnímáte sami sebe podle vašich představ z minulosti, ne podle své současnosti a aktuálnosti.Děkuju pane Golgo. Tak otevřenost. Vážení televizní diváci, na shledanou.