Intelektuální úroveň obhájců rasismu popírá jejich teorii o rasové nadřazenosti

6. 1. 2022 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty

Níže uvádím reakci pána, jenž sám sebe hrdě označuje za rasistu a je s tím tak ztotožněn, že se podpisuje občanským jménem (jeho skutečné jméno nicméně s ohledem na něj neuvádím).





Při čtení je potřeba si uvědomit jednu důležitou skutečnost. Určitě se ve škole učil taxonomii zvířecích druhů a typy přívlastků, nicméně o tom, v jaké společnosti žije a co to vlastně je společnost se dozvěděl minimálně. Tedy on se dozvěděl zřejmě pouze propagandu a je třeba brát v potaz, že to nemohl vzhledem k jeho věku ovlivnit, jenže v současnosti je to s proporcí vzdělávání o našem životě ve společnosti (sem spadá občanská, právní, ekonomická i informační gramotnost) pořád plus minus podobné. Takže se těšme i na budoucí rasisty, nacionalisty a sparťany...





“Vás bych taky chtěl mít doma,

přečetl jsem si Váš komentář na Seznamu..on asi kromě alarmu by to nikdo neotiskl........podle Vašeho přesvědčení a výroků všemožných úplatných a poplatných soudců by se nesměl vyjadřovat nikdo, každým názorem se někoho dotkneme....ony totiž zákony nejsou spravedlivý ani smysluplný, jsou jen vůli silnějšího k ovládání společnosti.

Šála Venoušek Čech

rasista, nacionalista a sparťan.”