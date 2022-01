Ještě k Třem králům...

7. 1. 2022 / Miloš Dokulil

Ne že by to byl stále další z Vánoc plynoucí svátek. Asi bychom mohli vzít v úvahu, že se od počátku jisté kodifikace svatých textů křesťanství mělo za to, že prvním evangeliem svým vznikem (a tedy též jaksi výchozím textem k příhodám souvisícím s Ježíšem) by mělo být to Matoušovo. Až v novověku začali o tom mít své pochybnosti někteří znalci Nového zákona. Proč? (Ne že bychom se taky ve svých životech dost často ptali, proč to či ono!)