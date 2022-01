Kolik je tu najednou kovaných antikomunistů!

Je naprostá pravda, že tím, že si zločinný režim dal slova "komunismus" a "socialismus" do své výkladní skříně, tak oba pojmy naprosto zdiskreditoval, učinil z nich symboly útlaku a zla. Je chybou politika či političky se k nim hlásit bez ohledu na to, jak to myslel či myslela, protože si musí uvědomit, že to bude vždy posuzováno v této symbolické, přenesené rovině, byť je to věcně nesprávně. Neznamená to, že na to ale hned musíme všichni radostně skočit a předvádět před světem hrdě svou antikomunistickou (ve skutečnosti "antibolševickou") hruď. Měli bychom už vědět, že čím víc dával minulý režim na odiv ideologii, čím víc soch Marxů a Leninů stavěl, čím víc se k nim hlásil, tím byl ve skutečnosti ideologicky stále prázdnější a soustřeďující se už jen na cynické udržení osobní moci pro skupinku lidí.