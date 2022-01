Pan Farský a jeho sny

11. 1. 2022 / Boris Cvek

Jan Farský, asi největší bojovník proti nelidským exekucím mezi zákonodárci minulé i současné Sněmovny, fakticky odchází z politiky na stáž do USA, kde se bude věnovat studiu amerického federalismu jako poučení pro Evropskou unii.





Je čerstvě po volbách, kdy STAN mají silný poslanecký klub, jemuž Farský předsedá – mají dokonce několik svých ministrů ve vládě. Kdy jindy by se měl politik, nota bene význačný představitel politické formace, realizovat? Je-li pro pana Farského splněným snem studium amerického federalismu v USA, pak to měl před volbami jasně říci voličům: víte, já nejsem politik, jehož snem je uspět v politice a řídit zemi na základě vaší důvěry, kterou mi dáte ve volbách, já jsem politik, jehož snem je studium federalismu v USA – a tomu dám přednost před vaší důvěrou, před slibem poslance, před odpovědností za chod Sněmovny a vlády.

Nemohu se ubránit dojmu, že pan Farský ve skutečnosti svým rozhodnutím říká, že s touto vládou a Sněmovnou nechce mít mnoho společného. Samozřejmě, že veřejně to bude popírat a ve STAN už mají strategii, jak to budou podávat. Nicméně činy hovoří samy za sebe.

Možná se bude říkat, že pan Farský bude dělat českou politiku z USA, což je jednak naprosto nemožné, jednak by to byl výsměch celé jeho stáži, která, doufám, má být vskutku vážnou intelektuální prací. Uvidíme, co se bude dít, až se pan Farský vrátí z USA do Česka – v jaké situaci asi bude vláda a česká politika obecně? Bude před komunálními volbami, pro STAN tak zásadními, bude rozjeta prezidentská kampaň, vláda bude mít za sebou už notný kus reálné politiky. A pan Farský vlastně za nic z toho nebude mít odpovědnost.

