Novak Djoković: Austrálie zrušila Djokovićovi vízum před Australian Open

14. 1. 2022

Australské vízum Novaka Djokoviće bylo opět zrušeno jen několik dní před začátkem Australian Open



V pátek využil australský ministr pro imigraci Alex Hawke své osobní pravomoci a zrušil Djokovićovi vízum



Toto rozhodnutí znamená, že Djokovićovi může být fakticky znemožněn opětovný vstup do Austrálie po dobu tří let, pokud v budoucích žádostech neprokáže, že existují závažné okolnosti.



Djoković nebyl vzat zpět do imigrační vazby, ale v sobotu se zúčastní pohovoru s imigračními úředníky, po kterém se bude moci rozhodnout, zda Austrálii opustí, nebo se proti rozhodnutí odvolá.



Hawke ve svém prohlášení uvedl, že vízum zrušil "ze zdravotních důvodů a z důvodů dobrého pořádku [a] na základě toho, že je to ve veřejném zájmu".





Hawke v pondělí sodmítl prohru australské vlády u soudu a uvedl, že Djokovićovi bylo vízum obnoveno pouze z "důvodů procesní spravedlnosti".



Hawke uvedl, že "pečlivě zvážil informace poskytnuté" Djokovićem, ministerstvem a australskou pohraniční službou.



Čerstvé rozhodnutí o zrušení víza znamená, že Australian Open bude bez jedné ze svýchnejvětších hvězd a Djoković - který usiloval o rekordní 21. grandslamový triumf - nebude moci obhájit titul, který získal devětkrát.



Australský premiér Scott Morrison prohlásil, že Australané "přinesli během této pandemie mnoho obětí a právem očekávají, že výsledek těchto obětí bude chráněn".



"To je to, co ministr dělá, když dnes přijímá toto opatření."



Morrison uvedl, že se nebude dále vyjadřovat "vzhledem k očekávanému soudnímu řízení".



Ve čtvrtek Morrison uvedl, že očekává, že úřady budou uplatňovat politiku vlády, podle níž musí být cizinci, kteří nemají občanství, očkováni dvakrát nebo musí mít přijatelnou lékařskou výjimku.



Djoković je neočkovaný. Přicestoval do Austrálie 5. ledna večer. Domníval se, že ke vstupu do Austrálie mu stačí vízum udělené 18. listopadu a výjimka schválená hlavním lékařem organizace Tennis Australia a nezávislou expertní komisí viktoriánské vlády.



Po nočním výslechu na melbournském letišti bylo Djokovićovi vízum delegátem ministra vnitra minulý čtvrtek původně zrušeno s odůvodněním, že nedávná infekce covidem sama o sobě nestačí k udělení výjimky z přísných australských požadavků na očkování.



Delegát dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že Djoković nebyl očkován, představuje riziko pro veřejné zdraví.



V pondělí však soudce federálního obvodního soudu obnovil Djokovićovi platnost víza, když dospěl k závěru, že je nepřiměřené, že australské pohraniční síly nedodržely dohodu a neposkytly mu na letišti více času na vyřešení otázky výjimky.



Vládní právníci poté okamžitě Djokoviće upozornili, že ministr pro imigraci může stále uplatnit osobní pravomoc a vízum znovu zrušit.



Djokoviće čekalo nervózní čekání, když se po pozitivní diagnóze Covid z 16. prosince objevily otázky týkající se jeho cestování v období dvou týdnů před příletem do Austrálie a účasti na akcích. Der Spiegel také informoval, že anomálie naznačují, že pozitivní výsledek mohl být negativní nebo datovaný až 26. prosince.



Ve středu Djoković připustil, že jeho agent udělal "administrativní chybu", když prohlásil, že ve dvou týdnech před odletem do Austrálie Djoković nikam necestoval, a uznal "chybu v úsudku", když po pozitivním testu na covid Djoković nešel do karantény.



Podrobnosti v angličtině ZDE

