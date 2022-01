Sněmovna bez hodnotné opozice

18. 1. 2022 / Boris Cvek

Vláda dostala důvěru. Nic překvapivého ani zajímavého vzhledem k tomu, že má jasnou většinu ve Sněmovně. Ani „rozprava“, kterou si nenechala ujít opozice, nebyla něčím, co by stálo za pozornost. Trvalo to rekordně dlouho, to je pravda, ale fakticky je to jedno. Co ale vzbuzuje hrůzu, je fakt, že sněmovní opozicí je pouze Ano a SPD.

Fakticky tu máme pětikoalici, která tvoří vládu a v níž jsou na jedné lodi ODS, lidovci, piráti atd., a proti nim Ano a SPD. Levice zmizela, respektive její voliče bude ze Sněmovny chtít obsluhovat Babiš a Okamura. Ale je to horší: nejde jen o to, že zmizela levice, jde o to, že zcela zmizela seriózní opozice jako taková. Pro kontrolní moc Sněmovny vůči vládě je přitom legitimní opozice naprosto zásadní.

Babiš byl sice odstaven od moci, ale jeho voliči mu zůstali, má zdaleka největší poslanecký klub ve Sněmovně a bude se zřejmě snažit vrátit se k moci na vlně nespokojenosti s vládou pětikoalice. Politicky zničit Babiše, jak píši již mnoho let, je vzít mu jeho voliče, dostat ho do marginální pozice, kdy to raději sám vzdá. To se nepodařilo, i když se na jaře chvíli zdálo, že koalice PirSTAN Babiše výrazně oslabuje.

Zatímco voliči nespokojeni s vládou v roce 2013 měli legitimní opoziční stranu, velmi silnou ve Sněmovně, a tou byla sociální demokracie, pohybující se tehdy v preferencích kolem 30%, dnes nemají ve Sněmovně nikoho srovnatelně silného kromě Babiše. A není na obzoru nikdo, kdo by reálně měl na to, aby Babišovi tyhle voliče vzal, rozhodně to není současná ČSSD.

