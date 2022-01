Dlouhé kabely a energetická bezpečnost

18. 1. 2022 / Marek Beneš

S velkým zájmem jsem zaznamenal na BL Vaše nadšení s možné instalace podmořského proudového kabelu z Maroka do Velké Británie na konci dekády , kdy se bude produkovat levný proud z obnovitelných zdrojů ze Sahary a z Atlantiku. Závoveň s nadšením kvitujete fakt , jak Norsko podmořským kabelem posílá proud do UK.

Vše je to naprosto nádherné, ale má to jedno ale. Stále přehlížíte , že máte slona v místnosti.

Co bezpečnostní hledisko ? Takže se tedy navrhuje, aby naše energetická soběstačnost byla závislá od produkci, jež bude 3000 km daleko, kterou plně nehlídáme?





Jen pro Vaši informaci teroristé a islamisté jsou nyní ve velkém v celé subsaharské Africe hlavně v Mali, Čadu, Lybii, Nigeru a potíže má i Mauretánie a Západní Sahara, což je vlastně Maroko. Prosím jak zajistíme, aby nějaký Boko Haram nebo wagnerovci či jiná organizace nenapadla a nezničila tyto elektrárny?







Kolik vojáků Velká Británie pošle na ostrahu těchto zdrojů , kteří budou rotovat? 10 tisíc, 15 tisíc? Ano Maroko je nyní stabilní stát, ale to neznamená, že nelze tyto krásné elektrárny během chvíle zničit a tím přivodit nenáviděnému protivníkovi obrovské škody.







Navíc pokud to nevíte, Maroko má velmi nedobré vztahy s Alžířskem, jsou prakticky na pokraji války spolu a to je důvod, proč z Alžírska přes Gibraltar neputuje plynovodem do Španělska tolik plynu co by mělo.







Takže otázka zní: Co se s tou elektrárnou stane, když bude Maroko ve válce? A to se vůbec nechci domýšlet situace, kdy v Maroku dojde ke změně vlády a začne být třeba pod vlivem Číny. Mimochodem v Maroku mají Číňané pod kontrolou fosfáty, proč by neměli mít kontrolu nad elektrárnami? . Do toho Rusko jaž má vliv ve Středoafrické Republice, v Mali a v Nigeru, za chvíli budou v Mauretánii.





My opravdu budeme riskovat, že naše zdroje budou jednoukontrolovat nepřátelské mocnosti?





Dále tu máme podmořský silový kabel, ze kterého tu plane nadšení. Problém podmořského kabele je jediný, dá se snadno kdekoliv přerušit. Třeba takové Rusko disponuje schopnosti přerušit podmořskými drony všechny energetické a informační kabely mezi Evropu a USA (proto je debata o odpojení od SWIFTu u nich směšná, protože i oni nás umí odpojit a to pořádně) . Pro Rusy není problém dát výbušniny na všechny tyto silové kabely vedoucí do UK a mít připraveno přerušení. A tato věc se prakticky nedá zjistit. Možná už tam preventivně ty nálože dali.





Takže obnovitelné zdroje ano a jistě, ale nemůže být naše klíčová infrastruktura daleko a zranitelná, může být pouze blízko a pod naší kontrolou a ochranou. Tyto věci a projekty mohou být pouze doplňky.





Pokud někdo propaguje takovouto zranitelnou z hlediska mezinárodní bezpečnosti energetiku, tak přišel z Marsu a nezaznamenal světovou bezpečnostní situaci a existenci nám nepřátelských mocností.





Proboha, lídé, pojďme zpět do reality. Pokud má být naše energetika podle některých závislá na tom, jak to vypadá v Maroku, co udělá Muamar Kaddáfí mladší nebo Chalífa Haftár, nebo na Rusech na našich kabelech, tak se pojďme těm mocnostem rovnou vzdát.





Je fascinující sledovat jak všem zeleným nadšencům pojem energetická bezpečnost a ochrana před sabotáží nic neříká. Nedivme se, že s tímto myšlením si nás Ruskové v Evropě strčili do své plynové smyčky , již utahují. Protože naše naivita je bezbřehá.

