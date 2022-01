Není už nyní lepší ustoupit od tlaku na očkování?

20. 1. 2022 / Jiří Hlavenka

6) Otázka opatření. Omikron (a nejspíš to není poslední varianta se kterou se setkáme) projede společností napříč; očkování sice snižuje i riziko přenosu, nicméně ne mnoho, ne zásadně. To co chceme a potřebujeme, aby se průchod rozložil do delšího časového období, aby to "všichni nechytli během jednoho týdne", protože tam opravdu hrozí rozvrat fungování státu. Byť na krátké období, ale s velkými následky. Opatření, která jsou levná a neobtěžující (roušky, rozestupy, hustota osob, celková osobní opatrnost...), to považuju za nejdůležitější. Prokazování se "Tečkou" při vstupu do kavárny a hospody - a to říkám jako naprosto přesvědčený vaxer a bezmála očkovací fanatik - je možná už docela jalové opatření s kontraproduktivním efektem. Notabene, když je to formulováno jako "potvrzení o bezinfekčnosti". Ne, fakt není. Nelžeme ani v zájmu vyššího dobra.