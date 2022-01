"Na válku v Evropě jsme naprosto nepřipraveni"

21. 1. 2022

Pokud Rusové blafují, jsou v tom velice dobří, píše Noah Rothman.

Koncem listopadu začala Moskva s nákladným hromaděním asi 100 000 vojáků a podpůrného personálu spolu s těžkým vojenským vybavením kolem legitimní i nelegitimní hranice s Ukrajinou. Od té doby se rozmístění ruských sil stalo jen ještě agresívnějším. Rusko trvá na tom, že od Západu potřebuje bezpečnostní záruky, pokud ten si přeje deeskalovat konflikt, kterým Rusko hrozí Evropě. Avšak tyto záruky, včetně stažení z bývalých zemí Varšavské smlouvy, jsou bez šance. Mezitím Bidenův Bílý dům vyjádřil podezření, že Rusko již rozmístilo na Ukrajině sabotéry s úkolem "vyrobit záminku k invazi", uvádí jeho mluvčí Jen Psakiová.

Rusko dává najevo alarmující vážnost ohledně svých úmyslů na Ukrajině, ale Bidenova administrativa neodpovídá s podobnou rozhodností. Výslovné obviňování, že Moskva připravuje podmínky k invazi, naznačuje míru jistoty, která měla Bílý dům vést k zatažení všech brzd ve snaze předem Moskvu od takového kroku odradit.

Taková iniciativa mohla mít spousty podob. Mohla zahrnovat diplomatická varování, sliby summitů nebo dokonce ústupky jako slib jednostranně dodržovat nefunkční dohody jako Volné nebe nebo INF. Ale musela by být také doprovázena vojenským rozměrem nad rámec slibů "vojenské podpory" amerických spojenců. Zahrnula by rozmístění vojáků a vybavení u hranic Polska a baltských států, plavidla v Černém moři a obranné systémy a munici napříč střední a východní Evropou. Místo toho se administrativa snaží Moskvu odradit hrozbou finančních a technologických sankcí, u nichž Kreml už ukázal ochotu taková opatření snášet. Zuřivá výtka pro Vladimira Putina na půdě Generálního shromáždění OSN ruský postup nezastaví, natož aby mu předešla.

Reakce Bidenova Bílého domu na nadcházející krizi je sotva úměrná naléhavosti hrozby, což naznačuje, že hrozba byla hrubě podceněna.

Pokud Bidenův tým už přijal nevyhnutelnost druhé ruské invaze na Ukrajinu, špatně zvážil hrůzy, které takový chod věcí může způsobit. Američtí představitelé seznámení se zpravodajskými informacemi už jsou přesvědčeni, že ruské kapacity mohou umožnit na Ukrajině "moderní blitzkrieg". Pokud by Moskva chtěla, může uzemnit ukrajinské letectvo a překonat pravidelné jednotky armády během prvních hodin konfliktu. Ruská rada pro mezinárodní otázky představil právě takový scénář, v němž ruská ofenzíva z několika směrů dorazí na břeh Dněpru, obklíčí a nakonec obsadí Kyjev a odřízne vichystickou "Západní Ukrajinu", která bude koncem třicetiletého experimentu s nezávislostí. Ale to by byl pouze začátek.

Ukrajinské síly jsou lépe vyzbrojeny, vycvičeny a schopnější než v roce 2014. Také na rozdíl oproti tehdejší době území, o něž by Rusko bojovalo, nejsou osídlena rusky hovořícími Ukrajinci se stejnými city vůči vlasti jako vůči zemi, která jim rozdává pasy. Zbytky ochromené armády by z takových pozic mohly klást dlouhodobý odpor. Může to být jediná naděje pro Kyjev. New York Times v prosinci napsaly, že "Jeden vysoce postavený vojenský představitel pod podmínkou anonymity prohlásil, že pokud vše ostatní selže, armáda prostě otevře sklady zbraní a umožní ukrajinskému lidu, aby si vzal, co potřebuje k ochraně sebe a svých rodin".

Tohle je nejčernější scénář. A američtí představitelé jsou si toho plně vědomi. Tento měsíc NYT uvedly, že Pentagon varoval Rusko, že invaze by byla následována "krvavým povstáním podobným tomu, které vyhnalo Sovětský svaz z Afghánistánu". To je ale zrovna tak velká hrozba pro Rusko jako pro atlantickou alianci. Podobný konflikt na hranicích NATO by vyvolal destabilizující uprchlickou krizi s milióny Ukrajinců mířících na Západ. Vedl by k odlivu investic z kontinentu, vyostřil evropskou politickou dysfunkci a vyvolal sociální problémy. Nejspíš by skončil rozmístěním jednotek zvláštního určení v nedostatečně řízených částech Ukrajiny kolem hranic NATO, což by zvýšilo riziko vtažení Západu do války s Moskvou, jíž se chtěl vyhnout.

Dokonce i operace menší než invaze v plném rozsahu má potenciál destabilizovat EU a postavit státy, které upřednostňují přizpůsobování se Rusku, proti těm, kdo chovají hořké vzpomínky na appeasement. Jestliže Rusko nebude možno přesvědčit nebo přemluvit, aby ustoupilo, musí být přinuceno tím, že USA zvednou náklady takové akce na nepřijatelnou hladinu. Pokud to Bidenově administrativě připadá příliš riskantní, pak plně nechápe důsledky spojené s novou pozemní válkou v Evropě.

