Koronavirus: Německo zaznamenalo další rekord nákaz

21. 1. 2022

čas čtení 2 minuty

Ve čtvrtek 20. ledna 2022 zaznamenala Česká republika 26 907 denních nákaz, je to nárůst od středy o 918 nákaz. Hospitalizováno je 1572 osob. Celkem zemřelo v ČR 36 997 lidí, od včerejška nárůst o 25 mrtvých. Počet nákaz za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel je 1228 (včera byl 1086), počet nákaz za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel je 1754 (včera byl 1564). Suspektní reinfekce je 52 147 případů. Nejpostiženější je Praha se 2089 nakaženými na 100 000 obyvatel, a také Praha-Západ (2397 nakažených na 100 000 obyvatel) a Praha-východ (2328 nakažených na 100 000 obyvatel). ZDE - Německo zaznamenalo další denní rekord nákaz: 140 160 případů. Ministr zdravotnictví varoval, že počet nákaz v Německu může dosáhnout až 400 000 denně v polovině února. Pokud se ukáže, že třetí, posilovací dávka je méně efektivní, mohlo by to být až 600 000 případů denně.