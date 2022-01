Sága nekonečných mejdanů Borise Johnsona v době lockdownu nekončí. Objevena další, tentokrát narozeninová party

25. 1. 2022

Poslanci a pozůstalí po mrtvých na covid zuří po odhalení Johnsonovy narozeninové oslavy, která se konala v Downing Street 19. června 2020 během lockdownu





Boris Johnson v pondělí čelil novému hněvu poslanců a pozůstalých po odhalení, že mu jeho snoubenka uspořádala nečekanou narozeninovou oslavu v uzavřených prostorách v Downing Street. Mezitím prý oficiální vyšetřování těchto nekonečných mejdanů odhalilo "otřesné důkazy o katastrofálním řízení" v Downing Street.











Podle zdroje z britské vlády, který hovořil o vyšetřování večírků v Downing Street, se očekává, že Sue Grayová, vysoká státní úřednice, která vede vyšetřování večírků na Downing Street, vydá hluboce kritická doporučení týkající se reorganizace fungování premiérského úřadu. poté,Při posledním údajném porušení lockdownových předpisů přiznal ůřad britského premiéra, že nová Johnsonova manželka Carrie uspořádala 19. června 2020 večírek pro premiéra a pro až třicet zaměstnanců, přestože lockdown tehdy zakazoval společenská setkání v uzavřených prostorách. Venkovní setkání byla omezena na skupiny po šesti osobách.Britská komerční televize ITV uvedla, že premiér se zúčastnil večírku ve vládní místnosti v budově č. 10 ve 14 hodin v den svých 56. narozenin a že na něm byla přítomna i interiérová designérka Lulu Lytleová, pracující na horentně nákladné "renovaci" Johnsonova bytu - která není členkou personálu Downing Street.Místnost prý byla plná jídla na oslavu ze supermarketu a byl tam i narozeninový dort. Zaměstnanci zpívali "Happy Birthday" a setrvali 20-30 minut.Grayová již byla o těchto obviněních informována, což znamená, že nejnovější odhalení pravděpodobně nezpozdí zveřejnění její zprávy, které se očekává koncem tohoto týdne.Mluvčí Lytleové uvedl, že ten den pracovala na kontroverzní rekonstrukci Johnsonova bytu, a dodal: "Lulu nebyla pozvána na žádnou oslavu premiérových narozenin jako host. Lulu na požádání krátce vstoupila do vládní místnosti, kde čekala na rozhovor s premiérem.Zpráva přichází v době, kdy hrozí možnost, že Johnson prohraje hlasování o nedůvěře v souvislosti s rostoucím hněvem kvůli množícím se odhalením všech nekonečných majdanů v době, kdy byly v Británii kvůli pandemii zakázány.Jeden z vysoce postavených poslanců odhadl, že proti premiérovi by mohla hlasovat až třetina osob, které dostávají vládní plat - od ministrů po hlavní tajemníky a místopředsedy Konzervativní strany, takže Johnson by byl odkázán na podporu nejméně poloviny svých řadových poslanců.V pondělí večer rozzlobení poslanci prohlásili, že kvůli odhalení dalšího Johnsonova mejdanu zuří.Podrobnosti v angličtině ZDE