Více píce republice

28. 1. 2022 / Petr Haraším

Ceny jsou zde nízké?



Có?



Ptám se: Ceny jsou zde nízké?



Jo, jo.



Tak to abych si vzal naditou prkenici!



Vem, vem si ji, chlapče! Za chyby se musí platit, zvlášť za ty cizí!



Nejprve omluva



Je zde potřeba se omluvit, ba až nutnost se omluvit. Komu, čemu, čeho a proč se omluvit? To je zřejmé. Je potřeba se omluvit Otcům Zakladatelům naší verze demokracie pod krycím jménem mafiánská kleptokracie. Slavná kleptokracie, která toho naší milé České republice tolik dala. Vlastně vzala. Je potřeba se omluvit jmenovitě, a to zejména těmto dvěma elitám, elitě Klausovi a elitě Zemanovi.

Omluvit se? Ale za co?







Musíme se jim omluvit za to, že měli pravdu a národu nelhali. Tedy lhali jako bolševici vyšlechtěni v KGB experimentálním ústavu prognostiky. Ale naučili je tam lhát tak, že to vypadalo jako dokonalá prognóza věcí budoucích. A národ uvěřil. Pracovali totiž pod bedlivým dohledem zasloužilých vizionářských komunistů. Seznam jmen hochů z prognosťáku je dlouhý, pikantní a smutný. Zvlášť pro nemajetné, chudé a bezbranné. Vedl je tam špičkový agent Karel Koecher alias Pedro či Rino. Špinavý až na dno své černé duše. V této souvislosti doporučuji ke shlédnutí dokumentární film Rino – příběh špióna.





Hoši z prognosťáku studovali pilně a radostně. Stejně a radostně pak vedli naši zem ke skvělým zítřkům. Studium v KGB elitním ústavu se ukázalo jako zlatá vstupenka do mnoha vrcholných funkcí. A nejdružnější z nich dotančili až k funkci prezidenta. Prezidenta proruského, pročínského, lidového, ale kdo by od žáčků a studentíků agenta Koechera taky čekal něco jiného?





Proč jim teda národ dluží omluvu?







Dlužíme jim omluvu za to, že jsme jim nevěřili, že je v našich silách rychle a snadno a s přehledem dohnat Západ. Jenže my jsme ten Západ nejen dostihli, ale my jsme ho i předstihli. Udělali jsme to tvrdě, nekompromisně a nebrali jsme zajatce. A teď jsme daleko vepředu. Ale o čem to mluvím? Mluvím o cenách potravin na pultech českých obchodů. Zatím je to dobrý, hlad máme málokdy. Zpátky na pulty, tady nám už na okolním Západě nesahají ani po paty. Utekli jsme jim jako Zátopek Mimounovi.







Takže ceny







Ceny potravin jsou docela důležité, tedy zásadně důležité pro každého, jogíny a prániky nevyjímaje. Protože se vzduchu stále ještě nenajíme. Sice ve Finsku už se tímto druhem výživy zabývají, nicméně vzhledem ke stavu ovzduší nad českou kotlinou to nebude nic spásného. Takové tři kila ostravského, nebo tři kila ústeckého, nedáte si? Navíc by naši zcela odpovědní politici určitě dostatečně zdanili nebo práva těžit vzduch svěřili prověřeným privatizačním kádrům typu Tykač, Babiš, Křetínský, PPF… a nezapomenout ani na ČEZ.





Cena, ceny, ceníky… máslo, buřty, preclíky







Ceny potravin a trochu toho porovnání s okolním Západem.





Doporučuji si vzít předem něco na zklidnění. Nebude to příliš spanilá jízda. Ale, jak říkal erudovaný prognostik z Koecherovy KGB líhně Václav Klaus, když se jej pozůstalí po vytunelovaných kampeličkách, záložnách, bankách, podnicích a dalších ptali: „proč to stát dovolil?“, odpovídal tento fachidiot: „Za vše si můžete sami. Neměli jste mě a moji stranu volit!“







Takže ceny. Třeba porovnání s Německem. Třeba brambory. Brambory, též erteple, jsou na tom cenově zhruba stejně. Kilo za 10 Kč tam i zde. Ještě než jsem to dopsal, jsou u nás brambory za 18 Kč. Rajčata tam mají o pár korun levněji, brokolici o korunu. Margarín. Rama 500 g v Německu 25 Kč u nás 50 Kč. Co třeba káva? Jacobs Barista Espresso tam 220 Kč, tady 300 Kč. A co sýr? Smetanový sýr Philadelphia přepočteno na kg, Německo 100 Kč vs Česko 180 Kč. Džus Pfanner 1 l v Německu 25 Kč a u nás v rozvinutém tržním prostředí za 35 Kč. Rum kvalitní kubánský, nikoli tuzemský, Havana Club 0.7 l u sousedů za 380 Kč a pro našince za 410 Kč.







Ano, v Německu mají nižší sazby daně, ale to nikoho neomlouvá, jak říká klasik: 5,50 Kč je prostě 5,50 Kč! Ještě několik dalších příkladů z cen alkoholu. Whisky Talisker u nás 900 Kč a u cenově zaostalejších sousedů pak vyjde na 540 Kč. Gin Tanqueray 0,7 l Německo: Česko 365 ku 540 Kč. Jack Daniels 700 ml 390 německých ku 480 českým.







Nedá mi to, a tak jedeme dál. Co maso? Třeba mleté maso mix v Německu 82 Kč za kilo, v Polsku 55 Kč za kilo a u nás se mohou učit, jak oškubat vezdejší, u nás to je 130 Kč za kilo. Zřejmě mají v Německu a v Polsku mleče masa mnohem hůře placené, než máme mleče masa placené my. Jane Velebo, Zemanovče a uplakaný bývalý šéfe agrární komory, kam jsi to nás jen dotáhl! Kde jsi? V Lánech nebo v lánech? My jsme v háji.







Kuřecí prsní kilo u nás 159 Kč a v Německu 135 Kč. Babiši, copak je v naší krásné vlasti štědře dotovaný chov nákladnější ? Ano, nebo Ano? Platíš alespoň minimálku svým Vodňanským? Co vajíčka? Velikost L 18 ks v Německu za 60 Kč a v Česku za 68 Kč. Možná by věděl pan Rafaj?







Nesouvisí ta naše progresivní drahota potravin s dobře vykonanou prací na úřadu nehospodářské soutěže? Co na to šatník pana Rafaje? Kde se to tam vzalo? Jak hezky jste/jsme dovolili vybudování oligarchických říší, které brutálně dominují daným segmentům trhu? Možná, že už dochází na slova paní Agrofertové Babišové o tom, že za prohrané volby všichni budeme platit. A už platíme. Třeba hráčům na trhu s máslem a ostatními mléčnými výrobky. Panu pseudo odborníkovi Teplému z Madety a manželovi paní Babišové Andrejové z Agrofertu.







V Německu je nemají, tak nadstandardní daň bestii neplatí! Máslo 250 g tam pořídí kolem 33 korun, máslo pravé irské 250 g pořídí za 35 Kč. A u nás? Máslo od odborníka Teplého vyjde našince na 47 Kč, máslo od Babiše je ve stejné cenové relaci. A to irské u nás ovšem nepravé vyjde na 66 ovšem pravých Kč.







Navíc Madeta slibuje daleko vyšší ceny. Vyhrožuje jimi jako Kreml Ukrajině, že bude nejen energetická chudoba, ale i chudoba potravinová. Tak mu přejme, aby do Madety navezl ještě více zahraničních zaměstnanců, aby nebylo máslo 80g za kilo.







Jen malá odbočka? Kdo má opravdu máslo na hlavě? Kdo z pamětníků si vzpomene třeba na matadory české cesty k chudobě a bídě? Jména jako Fencl, Palas, Vojtěch Slóvik, Teplý, Velát v autě s 300 tisíci dolary v kauze Jaroslava Muroně? Se slzou v oku můžeme rovněž zavzpomínat na Tomana a na lidovecké ministry zemědělství. A že jim to šlo! Do kapes Agrošmejdů s výdělkem státem zajištěným. Pan odborník Teplý chce a chce zdražovat ráno, v poledne, večer a speciálně ještě o půlnoci. Proč? Protože může. Konkurence potlačena. Nic mu nebrání.







Pryč už od Agrošmejdů a podnikatelů, co přišli k podnikání cestami soudružské výpomoci a zcela zadarmo, navíc ověnčeni metálem za statečnost od soudruha Zemana. Citrony naštěstí Babiš ani Teplý nepěstují. Citrony v Německu a v Česku mají téměř totožné ceny. Nicméně omáčka Uncle Ben’s je v Německu litr za 60 Kč, v ČR za slušných 150 Kč. Osladíme? Toffifee 125 g někde za 20 Kč a jinde za 28 Kč. Asi netřeba psát, kde je levněji. Oblíbený krém Nutella 500g v Německu za 48 Kč, v ČR za 84 Kč. Haribo bonbóny 200g v Německu za 17 Kč, cestou k nám do republiky se cena zvedla na 30 Kč. Ale co pečivo, tam přeci máme navrch. Ano, máme, chléb je na stejné cenové úrovni. A mouka? To je přece základ. Tam Německo 9,24 Kč, ČR 12,90. A co sůl? Všichni potřebují sůl. V Česku za 10 Kč, v Německu za polovic. A co na to náš vychvalovaný Penam? Ok. Toastový chléb máslový v Německu 17 Kč, v ČR od Penamu 40 Kč. To se nám ta dotovaná stomiliónová linka bohatě vyplatila. Investovali jsme všichni, prachy bere jeden.







Je toho dost. Tak už jen v rychlosti. Káva zrnková Jacobs Barista 1 kg u nás 299,90 Kč, v Německu 220 Kč. Pizza Dr. Oetker Německo 39 Kč, ČR 55 Kč. Jogurt ovocný v Německu 7 Kč, v ČR 8 Kč, ale naštěstí tam v Německu dávají více tuku, což kompenzují menší cenou, uličníci. Proč nám to dělají? Vždyť naši oligoagrobaroni strádají, ani na slušných 20 zámků a zámečku ve Francii nemají! Proč je v Německu kečup 500 ml za 15 Kč a u nás za 25 Kč? Díky, pane Novotný, že jste udělal v Hamé pořádek. Některé cenové rozdíly jsou opravdu kuriózní. Třeba takový Pom Bär 100 g máme za 44 Kč, hned za hranicemi je za 19 Kč. To už neukecá ani ten nejulhanější ultrapravicový ekonomický konzervativní zoufalec a nesvede to na rozdílné nastavení daní kořeněnou poptávkou násobenou velikostí trhu. Hranolky máme kilo za 50 Kč, v Německu za 21 Kč.





Pivo? Pivo přeci nedáme! Pivo Březňák 20 kusů 0,5 l u sousedů basa za sousedskou cenu 214 Kč a hádejme kolik u nás doma, kde to stáčíme? Tak u nás se máme za 260 Kč. Ok. Je to koncern Heineken. Cizák, jak by řekl Babiš. Ale co náš státní zlatý poklad Budweiser Budvar? Ani tam to není příliš k smíchu, pro pivaře doma bedna za 338 Kč, pro německého za 277 Kč. Pochopme, mají tam platy nízké. Máme i zvířecí mazlíčky. Jak jsme na tom v této oblasti? Podobně. V Německu kapsičky Whiskas 12 ks za 60, v ČR za 100 Kč. Zřejmě i ta němá tvář má v prasátku méně v Německu než v Česku. A co olej? Ten poslední rok zdražil o 100%. A jak je to na pultech? V Německu řepkový olej za 29,90 Kč, v ČR za 34,90 Kč. A to jsme žlutá velmoc. Za chvíli se pole opět zažlutí do řepkova a my dostaneme každoroční žlutici, proti které není očkování.







Ke srovnání to stačí. Porovnávat platy je smutné. Prognostik Klaus sliboval stejnou úroveň platů do deseti let pod jeho skvělou vládou! A jak jsme dopadli? Platy máme sice 3,5 krát nižší, ale ceny základních potravin máme oproti Německu cca o 32,5% vyšší. Proč?









Naštěstí ministr práce a sociálních věcí Jurečka slíbil, že nainstaluje sociální trampolínu do každého supermarketu. Kdo tam vskočí, ten bude vymrštěn a už ho nikdo nikdy neuvidí. Ani na úřadě pro slibované dávky podpory na vše.







A co s tím?







Bude to bolet. Nás, ne je. A nic pozitivního nás nečeká. Čeká nás desetiprocentní inflace, čeká nás zdražení hovězího, vepřového masa, čeká nás pekelný rok. Díky moudrému modrému národně vlasteneckému rozhodnutí ODS nejsme v eurozóně, tak si inflaci užijeme celý rok naplno a ve dvojnásobné hodnotě oproti těm nešťastníkům, kteří v ní jsou. A my se jim, hladoví, zmrzlí a pod mostem, budeme smát a smát a smá… a tak to chodí!







Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého













