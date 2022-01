Mezitím v Absurdistánu 208

"Oni nás považují za negry! To je rasismus!"

29. 1. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 12 minut

Před několika dny se na polském internetu objevila fotografie nové linie žiletkového drátu na břehu řeky hraničící s Běloruskem. Na jedné z těchto fotografií byl vidět kněze, který žiletkovému drátu zřejmě žehnal ZDE . Podle všeho tomu tak není - jedná se o pravoslavného kněze, který žehnal vodě v rámci pravoslavné křesťanské tradice.







Musím se přiznat, že jsem se také domníval, že je to obrázek kněze žehnajícího žiletkový plot. Nebylo by na tom nic neobvyklého - polští kněží přece žehnají všemu, co spadá pod jejich pravomoci (viz některé obrázky ZDE ). Vlastně s tím souvisí jedna z nejzábavnějších - a zároveň nejsmutnějších - příhod z minulého týdne. Katolická charitativní organizace, která pomáhá bezdomovcům, pro ně otevřela prádelnu. Firma Henkel, výrobce pracích prostředků, dodala této prádelně obrovskou zásobu svých výrobků, ale - což je důležitější - také pračky průmyslové kvality. Při slavnostním otevření chtěl pračkám požehnat místní biskup, čemuž se firma Henkel bránila, protože sice ráda pomáhá lidem v nouzi, ale chce zůstat nábožensky nestranná. Biskup se urazil a vztekle odešel.





To vyvolalo v katolickém tisku a mezi katolíky na sociálních sítích pobouření, které by se v měřítku polského katolického rozhořčení pohybovalo asi někde na úrovni odhalení asi 800 nových pedofilních kněží. Katolická charita neměla jinou možnost a rozhodla se pračky vrátit dárci , aby zdůraznila své katolické kořeny (a tímto krokem prokázala důsledné katolické chování - to totiž katolická církev dělá systematicky: snaží se všemi možnými způsoby zavděčit biskupům a potřeby chudých lidí zcela ignoruje). Protože však firma Henkel vydala prohlášení, které by se dalo v podstatě přeložit jako "No do háje, co to je? Co se to právě stalo? Chtěli jsme jen pomoci chudým, a přes toto všechno toto zařízení rádi dodáme", katolická charita to vzala jako omluvu a rozhodla se, že milostivě souhlasí dar přece jen přijmout (a pračky budou požehnány až později).

Situace je dramatická, ale je naděje, že strana PiS již postoupila do druhé fáze svého obvyklého procesu reakce na problémy. Jako obvykle:









Poláci sledují poslední vývoj aféry Pegasus se zděšením. Senát, v němž má opozice většinu, zřídil vyšetřovací komisi , která odhalila některé děsivé skutečnosti nejen o samotném využívání Pegasu, ale také - díky svědectví Ewy Wrzosekové, nezávislé prokurátorky, která se stala jedním z prvních terčů poté, co vyšetřila pochybení současné vlády - ohromující rozsah politizace polské justice a to, jak se ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro a jeho nohsledi agresivně snaží zakrýt korupci a další zločiny, které členové vlády páchají. Také náhlá smrt muže, který dohlížel na zavedení systému Pegasus pro polské tajné služby , vyvolala určité konspirační teorie.





Samozřejmě nemohu říci, že to všechno dělá strana PiS. Nemám žádné důkazy, které by toto tvrzení podpořily nebo vyvrátily. Strana PiS tvrdí, že jde o útok ruských hackerů, a je to možné. Věc se má tak - strana PiS nese vinu tak jako tak. I kdyby to dělali sami, je fakt, že za jejich vlády prakticky přestala existovat kontrarozvědka (hlavně díky posedlosti Antoniho Macierewicze vidět všude bývalé komunistické agenty).







Co jí na tom vadí? Inu, její farnost je na memu zastoupena mužskou rukou černocha. "Podívejte se, jak nás vidí! Vidí nás jako negry! To je rasismus! Nemůžeš lidi přirovnávat k negrům, to je rasismus!" A tak se jí to nelíbí. - řekla ve svém vášnivém projevu.







Ale zpět k tomu žiletkovému dráu na hranicích. Nemohu potvrdit, zda byl požehnaný (ale nedivil bych se, vždyť armáda zaměstnává 130 kaplanů (dalších 33 pracuje pro teritoriální armádu), ale ať už byly požehnané, nebo ne, jsou nelegální, zbytečné a nebezpečné. Zákon totiž povoluje použít žiletkový drát pouze na vrcholu alespoň 180 cm vysokého plotu, takže pouhé rozbalení žiletkového plotu na zemi (nebo v řece) není v pořádku. Důvodem je to, že žiletkové dráty jsou nebezpečné a mohou způsobit vážnou újmu, takže umístit je tak, aby do nich člověk (nebo zvíře) mohli náhodně vběhnout, to je prostě špatně. Žiletkový drát umístěný v řece - jako na výše zmíněných fotografiích s pravoslavným knězem - také představuje problém, protože se jedná o přírozenou řeku s pravidelnými záplavami, které s sebou nesou stromy, větve a další materiál. To všechno se do žiletkového drátu nevyhnutelně zaplete, nebo, což je možná ještě horší, jej zpřetrhá a vyplaví po proudu dolů. Ne že by se vláda jakkoliv starala o životní prostředí - právě schválila kácení stromů u silnic, aby se vojáci sloužící na hranicích mohli ohřát u táboráku... V neposlední řadě hranice s Běloruskem patří do jedné z nejdivočejších oblastí v Evropě - Puszcza Białowieska je na seznamu UNESCO posledním zbývajícím kouskem pralesa a ekologičtí aktivisté poukazují na to, že nové opevnění znemožní migraci zvířat.Je pravda, že na běloruské straně již některá opevnění jsou, ale protože jsou umístěna hlouběji v běloruském území (až ve vzdálenosti 2 km), stala se zóna zákazu vstupu mezi skutečnou polskou hranicí a běloruským plotem bezpečným útočištěm pro mnoho zvířat, včetně zubrů . Vzhledem k tomu, že polská armáda vybudovala další linii opevnění na samotné hranici, tato zvířata uvízla mezi dvěma ploty a nemohou se vydat dále za potravou. Ekologický novinář a obyvatel této oblasti zveřejnil fotografii mrtvého zubra a vyzval vládu k akci dříve, než stejný osud potká i zbytek z asi dvaceti zvířat, která zde uvízla. Náměstkyně ministra životního prostředí Wajrakova tvrzení popřela a zveřejnila vlastní snímek mrtvého zubra s tím, že zubr pouze uhynul stářím. Ale nejenže je na snímku jasně vidět, že zvíře je velmi vyhublé, ale je také jasné, že se nejedná o tatáž zvířata - takže ministryně v podstatě jen dokázala, že problém je vážný a my už víme, že nejméně dvě z těchto mohutných zvířat uhynula kvůli protimigrantské hysterii polské vlády. Stojí za zmínku, že se jedná o extrémně vzácná zvířata - ti dva tvoří asi 1 % polské populace divokých zubrů...1. popírá existenci problému,2. pak připustí, že problém existuje, ale je zcela přirozený a jeho rozsah je nepatrný.3. Pak při konfrontaci se skutečností připustí, že problém je mnohem větší, ale stále tvrdí, že o nic nejde.4. Teprve pak připustí, že problém je vážný, a někdy přijme opatření, i když málokdy to správné.Můžeme to pozorovat v souvislosti s tzv. aférou Pegasus (více viz ZDE ), kdy byli tímto izraelským softwarem špehováni různí opoziční politici, nezávislí státní zástupci a další aktivisté.Ti teprve po dlouhém zapírání (fáze 1 a 2 ) potvrdili, že polská vláda tento software vlastní. Pak začali přiznávat, že ho používají, ale tvrdí, že o nic nejde (Marek Suski během jediného rozhovoru přešel z "desítek" na "stovky" špehovaných lidí) ( fáze 3 a 4 ). Ale když se objevují stále nové důkazy, jako když šéf Národního kontrolního úřadu potvrdí, že vláda odposlouchávala opozici během volební kampaně , nebo když nezávislí experti potvrdili nové oběti, které se staly terčem odposlouchávání Pegasem, je konečně čas jednat.Jediný způsob, jak udělat v Polsku dnes kariéru, je podporovat stranu PiS. Stačí se podívat na Karola Rzęsiewicze, bývalého agenta pojišťovny a stevarda letecké společnosti, který získal právnický titul při dálkovém studiu a který se po převzetí moci stranou PiS rozhodl vrátit do Polska a začít kariéru v justici. Po krátké epizodě v roli soudního asistenta ten člověk povýšil a začal pracovat na ministerstvu spravedlnosti a nyní se má stát soudcem krajského správního soudu ve Vratislavi. Ve výběrovém řízení zvítězil nad soudci s dvacetiletou praxí, a to i přesto, že i silně zpolitizovaná soudcovská rada mu dala negativní stanovisko s poukazem na to, že nesplňuje formální kvalifikaci, která vyžaduje alespoň osmiletou praxi na příslušné pozici.Naštěstí ještě není v právním systému vše ztraceno. Možná si vzpomenete na Romana Sklepowicze, muže, který v živém vysílání v internetové televizi komentoval protesty žen slovy: "Dívám se na ně a přemýšlím, kterou z nich bych chtěl ošukat... Tuhle? Bože... tuhle? Bože chraň! A tak jsem tam stál a věřte mi, že jsem si celou dobu říkal: kdo je tak zoufalý, aby tyhle ošukal? A došel jsem k závěru, že nikdo. A proto tyhle ženy chodí demonstrovat". ZDE Po pětileté soudní bitvě byl soudem druhé instance odsouzen k zaplacení pokuty 5000 zlotých, darování 10 000 zlotých Centru pro práva žen a úhradě právních nákladů ženy, která ho zažalovala - ačkoli ještě nevyčerpal právo na odvolání.Ano, jsou tu určité pozitivní změny. Podívejte se na tuto zastupitelku ze Słupska, která vystoupila během konzultací týkající se místních změn v hranicích města. Pobouřil ji internetový mem, který někdo vytvořil, aby ukázal, že město a jeho sousední farnost jsou společně silnější. Meme používá šablonu dvou mužů, kteří se drží za ruce:Někteří lidé říkají, že nejhorší na tom je, že za svá slova sklidila potlesk. Ale já se vždycky snažím být optimista a vidím v tom světlo: ona aspoň ví, že rasismus je špatný. Ještě nechápe, co je to rasismus, ale už ví, že je to špatně. To je důležitý první krok...